Po vizito Prezidentūroje: tai yra nerealu

Sako, kad Vyriausybės programa dar gali grįžti tobulinimui
Socialdemokratų pirmininkas M. Sinkevičius sako, kad Vyriausybės programa dar gali grįžti tobulinimui, o ministrų ir premjerės priesaika Seime planuojama spalį.
„Spalio mėnesį (planuojama Vyriausybės narių – BNS), – žurnalistams ketvirtadienį po susitikimo su prezidentu sakė politikas. – Turime laiko, norime susidėlioti pilnos apimties Vyriausybę. Vyriausybės programa gali grįžti tobulinimui, visokie procesai gali įvykti.“
„Nerealu turėti sprendimus kitą savaitę“, – pridūrė jis.
Šiuo metu paskirta 12 iš 14 ministrų. Dar du – aplinkos ir energetikos – turėtų deleguoti „Nemuno aušra“, tačiau susiduria su sunkumais tą padaryti.
Pirmuosius du „aušriečių“ kandidatus į šias pareigas prezidentas Gitanas Nausėda jau atmetė, nes nebuvo užtikrintas, jog šie teiks prioritetą viešajam interesui.
Dėl to „aušriečių“ vedlys R. Žemaitaitis grasino palikti koaliciją, tačiau galiausiai persigalvojo ir pažadėjo pateikti naujus kandidatus. Jų politikas kol kas neįvardija.
„Davėme tylos įžadus“, – ironizavo M. Sinkevičius. – Aš juos per mažai pažįstu, apskritai apie juos kalbėti per anksti.“
Nepaisant problemų randant du ministrus ir apsižodžiavimų viešojoje erdvėje, M. Sinkevičius tvirtino, kad krizės koalicijoje nėra.
„(Koalicija – BNS) bus“, – teigė politikas.
Rugpjūtį sudaryta Socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos koalicija Seime turi 82 narius.
„Aušriečių“ lyderis kol kas slepia kandidatus į ministrus
„Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis teigia prezidentui ir koalicijos partneriams pateikęs kandidatus į aplinkos ir energetikos ministrus, tačiau jų pavardžių neatskleidžia.
„Sutarėme, kad neįvardysime šiandien (kandidatų į ministrus – BNS), koalicijos partneriai, prezidentas yra informuoti, pasidalinome mintimis, kas galėtų būti. Pakomentuosime kitą savaitę“, – ketvirtadienį po koalicijos lyderių ir G. Nausėdos susitikimo Prezidentūroje žurnalistams sakė R. Žemaitaitis.
M. Sinkevičius nesiėmė vertinti pateiktų kandidatūrų, nes šiuos žmones mažai pažįsta.
„Manau, kad prezidentas juos įvertins atėjus laikui“, – pridūrė jis.
Socialdemokratų lyderis garantavo, kad Vyriausybės krizės nėra, o nauja koalicija bus.
„Nu va, jau nuraminome? Einam alaus išgersime, jei nuraminome“, – juokavo R. Žemaitaitis.
Anot jo, iki rugsėjo 23 dienos, kaip planuota, greičiausiai aplinkos ir energetikos ministrai nebus paskirti, todėl nebus ir naujosios Vyriausybės priesaikos.
Tačiau R. Žemaitaitis minėjo, kad Vyriausybės programai bus pritarta.
Pokalbį Prezidentūroje jis apibūdino kaip konstruktyvų ir gerą.
„Dabar grįšime į bendruomenes su tam tikrais sprendimais, tam tikrais pamąstymais ir bus matyti“, – teigė politikas.
„Valstiečių“ lyderis Aurelijus Veryga taip pat sakė, kad pasišnekėjimas buvo labai konstruktyvus, nes visos pusės suinteresuotos rasti „sprendimus, galvoti, kaip daryti, jog išeitume iš to savotiškai užburto rato, kada daug diskusijų vyksta ne tiesiogiai, o paskaitant komentarus, antraštes“.
Anot jo, pakalbėta ir apie kandidatus, ir apie nuotaikas.
Valdančiosios koalicijos lyderiai ir paskirtoji premjerė Inga Ruginienė susitikimo su prezidentu paprašė kilus nesklandumams dėl dviejų ministrų paskyrimo.
Prezidentas pirmadienį atmetė „Nemuno aušros“ į aplinkos ministrus siūlytą Povilą Poderskį ir Mindaugą Jablonskį – į energetikos, nes šie neįtikino, kad tinkamai gins viešąjį interesą.
G. Nausėda yra sakęs „Nemuno aušros“ narių ministrais neskirsiantis, nes šios partijos lyderis teisiamas dėl neapykantos kurstymo prieš žydus ir Holokausto neigimo, o dėl partijos finansavimo pradėtas atskiras ikiteisminis tyrimas.
