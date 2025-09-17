Poderskis sako nematantis problemų darkart kandidatuoti į aplinkos ministro postą

„Jei premjerė matytų mane būsimoje komandoje ir būčiau teikiamas, nematyčiau tame didelių problemų“, – žurnalistams trečiadienį sakė P. Poderskis, paklaustas, ar sutiktų būti teikiamas į postą dar kartą.
„Kadangi šiandien mano pozicija nepasikeitė nuo užpraeitos ar praeitos savaitės, ir manau, kad vadovauti Aplinkos ministerijai šiaip kažkam reikia, tai, kol tęsis tas laikinumas, aš toliau vadovauju“, – kalbėjo jis.
P. Poderskis tikino kol kas dirbantis įprastai bei nežinantis, kokios derybos dėl kandidatūrų vyksta tarp politikų: „Procesai, apie kuriuos klausiate, vyksta prie kito stalo. Aš prie jo nesėdžiu.“
G. Nausėda šią savaitę atmetė „aušriečių“ į aplinkos ministrus teiktą P. Poderskį bei energetikos ministru siūlytą teisininką Mindaugą Jablonskį.
R. Žemaitaitis savo ruožtu trečiadienį teigė neatmetantis, kad „Nemuno aušros“ taryba vėl gali nuspręsti siūlyti šiuos du asmenis, taip pat teikti partinius kandidatus.
„Kaip suprantu, čia labiau klausimas dėl to, kas eina pakete su manimi į tą teikimą. Manau, kad galima turbūt ieškoti visokių kompromisų, bet čia ne mano klausimai“, – trečiadienį sakė P. Poderskis.
Nepaisant pažado paskirtajai premjerei Ingai Ruginienei, „Nemuno aušra“ antradienį nepateikė kandidatų į ministrus. Tos pačios dienos vakarą R. Žemaitaitis kalbėjo apie galimą sprendimą trečiadienį, tačiau dabar parlamentaras kalba apie savaitės pabaigą.
Tuo metu G. Nausėda trečiadienį pareiškė, jog partija pavardžių dar nepateikė, kadangi politinė jėga neturi kandidatų, kurie neverstų „stvertis už galvos“.
Pasak I. Ruginienės, ministrai turi būti rasti greitai, nes rugsėjo 23-iąją Seime suplanuotas Vyriausybės programos tvirtinimas ir Ministrų kabineto priesaika.
Šiuo metu prezidentas yra paskyręs 12 iš 14 ministrų.
Naujausi komentarai