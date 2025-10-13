Popovienė su Kultūros ministerijos darbuotojais aptarė biudžetą, būsimus Vyriausybės darbus

„Tikrai buvo toks šiltas priėmimas ir iš jų (kultūros darbuotojų – BNS) pusės, labai gerai, kad susitikome (…) Pagrinde, žinoma, buvo aptartas biudžetas, Vyriausybės programa ir Vyriausybės priemonių veiksmų planas“, – BNS teigė R. Popovienė.
„Kalbėjom daug apie Kultūros paveldo apsaugos įstatymą, kad jis atėjo jau į tokią kaip ir priėmimo stadiją, bet dabar truputėlį yra atidėtas, jiems irgi nesinorėtų, kad labai užstrigtų tas įstatymas, nes laukia daugiau negu 50 poįstatyminių aktų, kuriuos reikės pateikti“, – pridūrė ji.
Pasak ministrės, kultūros sektoriaus biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimų klausimas išlieka nepakitęs. Kaip buvo numatyta ir 19-os Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimo plane, algos jiems kitąmet turėtų didėti apie 5 procentus.
Ministrė taip pat pridūrė, kad ji yra pasiruošusi dialogui su kultūros bendruomene, jei ši rodys iniciatyvą.
„Visada su visais bendrauju, linkusi tikrai išklausyti, ieškoti dialogo, tai jeigu tikrai toksai poreikis bus ar tiesiog kreipimasis, tai tikrai visada aš esu atvira diskusijoms, bet labai nuoširdžiai noriu tikėti, kad greitai kultūros bendruomenė jau kaip ir Kultūros ministerija turės ir jau pastovų vadovą“, – kalbėjo R. Popovienė.
Pirmadienį neskelbto susitikimo metu premjerė Inga Ruginienė ir „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis susitiko aptarti dėl Kultūros ministerijos susidariusios situacijos.
Kaip BNS nurodė, Vyriausybės vadovės patarėjas Ignas Dobravolskas, buvo sutarta, kad laikinai toliau Kultūros ministerijai vadovaus R. Popovienė, o nuolatinio ministro paieškas vykdys pati ministrė pirmininkė.
Valdantieji socialdemokratai savaitgalį nutarė perimti kultūros ministro portfelį iš „Nemuno aušros“. Šalies vadovas Gitanas Nausėda dar kiek anksčiau pareiškė neskirsiantis „aušriečių“ kandidato kultūros ministru.
