Pranešė, kur bus palaidota Kazimira Prunskienė

„Bus valstybinės laidotuvės, laidojama Antakalnio kapinėse, Signatarų kalnelyje“, – BNS penktadienį sakė premjero atstovas Gedas Salyga.
Pasak jo, tikslus laidotuvių laikas bus paskelbtas kiek vėliau.
Kaip rašė BNS, K. Prunskienė mirė eidama 84-uosius metus. Ji buvo pirmoji Lietuvos Vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius.
2012 metais K. Prunskienė patyrė insultą. Po jo sutriko moters kalba ir K. Prunskienė į aktyvią politiką dėl sveikatos būklės nebegrįžo.
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(be temos)
(be temos)