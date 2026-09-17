Premjeras apie kratas NMA: problemos rimtos, lauksime žinių

„Žinoma, kad problemos yra rimtos. Ir teisėsaugos institucijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, tikrai apsilankydamos dažniausiai kratų metu neatneša gerų naujienų. Tai situacija yra rimta“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė Vyriausybės vadovas.
„Lauksime teisėsaugos pranešimų dėl tolesnių (...) kardomųjų priemonių taikymo ar netaikymo šiems asmenims. Laukiame ir oficialios informacijos, be to, kad tikrai vyksta negražūs ir rimti dalykai“, – pažymėjo jis.
BNS rašė, kad FNTT pareigūnai ketvirtadienį atlieka kratas NMA. Kratos atliktos ir įstaigos vadovo Fortunato Dirginčiaus kabinete.
Tai antras kartas šią savaitę, kai FNTT pareigūnai lankosi NMA, jie kratas atliko ir antradienį.
BNS žiniomis, šioje byloje įtarimai jau pateikti keliems asmenims – anksčiau nuo pareigų nušalintam NMA direktoriaus pavaduotojui Tomui Orlickui, keliems kitiems agentūros darbuotojams bei joje nedirbantiems žmonėms.
Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika anksčiau ketvirtadienį sakė, kad teisėsaugai pateikus įtarimus įstaigos darbuotojams, jie bus nušalinti nuo pareigų, įskaitant vadovus.
Premjeras iš esmės kartojo šią poziciją, teigdamas, kad „tie asmenys, kurie figūruoja kažkokiuose tai tyrimuose, bus nušalinti“.
FNTT veiksmų kol kas plačiau nekomentuoja, tik nurodo, jog ikiteisminis tyrimas vyksta dėl įtariamo piktnaudžiavimo, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose dalyvaujantiems asmenims.
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