Premjeras apie migrantų priėmimą: ši pozicija – labai rimtai svarstytina

„Kol kas Vyriausybė neišsakė aiškios pozicijos, tarsimės su vidaus reikalų ministru. Girdžiu jo poziciją, panašią poziciją yra išsakęs ekscelencija prezidentas, ir aš manau, kad ta pozicija susimokėti yra labai labai rimtai svarstytina“, – antradienį žurnalistams sakė M. Sinkevičius.
„Galime elgtis įvairiai šiuo atveju, galime pademonstruoti solidarumą, tai yra priimti, galime dalinį solidarumą, tai yra, kaip praeityje buvo diskutuojama, kad (už – BNS) pusę kvotos, mums tenkančios priimti, galime susimokėti“, – pažymėjo Vyriausybės vadovas.
Kaip rašė BNS, pagal ES solidarumo mechanizmą Lietuva ketina priimti 58 migrantus, esančius Kipre, ir sumokėti 1,4 mln. eurų įmoką už tą dalį užsieniečių, kurių nepriims.
Buvęs vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius anksčiau minėjo, jog migrantai į Lietuvą turėtų atvykti kitąmet, o sprendimas dėl migrantų priėmimo ir įmokos bus peržiūrimas kasmet.
Savo ruožtu dabartinis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako palaikantis mokestį už visus migrantus, pažymėdamas, kad ir priimtus užsieniečius reikia išlaikyti, o tai valstybei sukuria išlaidas.
ES solidarumo mechanizmas numato įpareigojimą Bendrijos narėms pasidalyti migrantų našta su valstybėmis, tampančiomis pirmąja atvykėlių į ES stotele.
Migracijos departamento gegužės duomenimis, Lietuvoje iš viso registruota per 218 tūkst. užsieniečių, turinčių galiojančius leidimus gyventi.
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