Premjeras: artimiausiu metu bus organizuojama koalicinė taryba

„Buvo proga pasikalbėti, apsikeisti nuomonėmis. Sutarėme, kad artimiausiu metu bus organizuojamas ir koalicijos tarybos formatas, įtraukiant partijų atstovus koalicijos sudėtyje“, – žurnalistams Vyriausybėje teigė M. Sinkevičius.
„Galėtume platesniame rate aptarti tai, kas mums rūpi, suprotokoluoti ir vėliau realizuoti“, – akcentavo jis.
Pirmadienį vyko darbiniai koalicijos partnerių M. Sinkevičiaus, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderio Virginijaus Sinkevičiaus bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko Aurelijaus Verygos pietūs.
Ministro pirmininko teigimu, susitikime buvo aptarta artėjanti Seimo rudens sesija, biudžetas ir kiti klausimai.
Tiesa, susitikime nedalyvavo Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos pirmininkas Waldemaras Tomaszewskis.
Sako dar nespėjęs susipažinti su pasirodžiusia informacija dėl VRK narės
M. Sinkevičius sako dar nespėjęs susipažinti su žiniasklaidoje pasirodžiusia informacija, jog prieš 2024 metų Seimo rinkimus teisininkė, dabartinė Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narė Laura Matjošaitytė konsultavo Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamą „Nemuno aušrą“ su nario mokesčiu susijusiais klausimais. Ministras pirmininkas sakė, kad situacija bus įvertinta, tačiau kol kas nereikia užbėgti įvykiams už akių.
„Tikrai nežinau tų visų aplinkybių, ar buvo privalomumas deklaruoti, turbūt, toks buvo ir kodėl tai nebuvo padaryta. Man reikėtų šiek tiek daugiau laiko susipažinti su situacija, kad kompetentingai pakomentuoti, o ne tik palikti teisinės interpretacijos, nuomonės aspektą“, – po susitikimo su koalicijos partneriais teigė premjeras.
„Aš manau, kad situacija bus įvertinta ir galimo supainiojimo interesų ar persidengiančio atstovavimo ir VRK, ir konsultavimo teisinių paslaugų. Bet aš neužbėgčiau įvykiams už akių, kadangi nežinau dar tos situacijos, tai nesijaučiu labai drąsus komentuoti, nes reikia faktų ir duomenų, kas ten iš tikrųjų yra įvykę“, – akcentavo jis.
V. Sinkevičius: būtų buvę sąžininga deklaruoti turėtą santykį
Apie tai, kad L. Matjošaitytė galėjo konsultuoti „Nemuno aušrą“ bei padėjo partijai parengti atsakymą VRK pirmadienį pranešė naujienų portalas „Delfi“.
Portalo žiniomis, netrukus po to ji pati tapo VRK nare, tačiau apie teiktas paslaugas šiai politinei jėgai viešai nenurodė ir nuo susijusių klausimų svarstymo nenusišalino.
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderio Virginijaus Sinkevičiaus teigimu, teisininkei tapus komisijos nare, būtų buvę teisinga deklaruoti teiktas paslaugas „Nemuno aušrai“.
„Labai mažai turiu informacijos. L. Matjošaitytė teikia tas paslaugas kaip privati advokatė, tai tame nėra nieko blogo. Be jokios abejonės, tapus VRK nare būtų buvę sąžininga deklaruoti tą turėtą santykį ir tiesiog balsavime nedalyvauti, išvengiant šiandienos situacijos“, – pirmadienį žurnalistams Vyriausybėje teigė V. Sinkevičius.
A. Veryga: aptarti situaciją turėtų ir VRK
Savo ruožtu V. Sinkevičiui antrinęs „valstiečių“ lyderis Aurelijus Veryga mano, jog šią situaciją pirmiausia turėtų aptarti pati VRK.
„Aš manau, kad pirmiausia pati VRK turėtų paskirti tam tikrą aptarimą ir posėdį bei pasiaiškinti. Sutinku su kolega Virginijumi (Sinkevičiumi – ELTA), kad tikrai tokius dalykus reikėtų deklaruoti“, – teigė A. Veryga.
„Pačiai VRK, matyt, tai yra tam tikras ženklas, signalas, kad galbūt kažką reikėtų aiškiau susireglamentuoti“, – akcentavo politikas.
Pati L. Matjošaitytė, paklausta, ar už suteiktas paslaugas partija jai atsiskaitė, tą portalui atskleisti atsisakė, teigdama, kad ši informacija atitinka advokato profesinės paslapties statusą.
Savo ruožtu „aušriečių“ vicepirmininkas Robertas Puchovičius portalui sakė informacijos, ar partija mokėjo L. Matjošaitytei, neturintis.
VRK informavo, kad „aušriečių“ pateiktuose finansiniuose dokumentuose nerado išlaidų už L. Matjošaitytės teisines paslaugas.
ELTA primena, kad prieš kelias savaites posėdžiavusi VRK konstatavo, kad 2024 m. Seimo ir prezidento rinkimų politinės kampanijos metu priimant pinigus iš neteisėtų finansavimo šaltinių „Nemuno aušra“ bei jos lyderis R. Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė įstatymą.
Tyrimą atlikę komisijos atstovai nustatė, kad „Nemuno aušra“ 2024 m. Seimo rinkimų politinę kampaniją finansavo juridinių asmenų aukomis bei per trečiuosius asmenis. Tai laikytina šiurkščiu Rinkimų kodekso pažeidimu.
Be to, įstatymą partija pažeidė priimdama ir panaudodama per trečiuosius asmenis sumokėtus nario mokesčius (4,3 tūkst. eurų), kurių dalis buvo juridinio asmens lėšos.
VRK taip pat nustatė, kad „Nemuno aušra“ finansavo 2024 m. Seimo rinkimų politinę kampaniją per trečiąjį asmenį – partijos pirmininko pavaduotoją ir rinkimų štabo vadovą Robertą Puchovičių.
Esą jis tarpininkavo pervedant įmonių „Tvari statyba“ ir „Lajota“ lėšas, kurių bendra suma siekia 24,2 tūkst. eurų, „Nemuno aušros“ Seimo rinkimų politinei kampanijai finansuoti.
Prabilo apie žmonos įdarbinimo aplinkybes
M. Sinkevičius sako, kad niekaip nėra susijęs su savo sutuoktinės Aistės Sinkevičienės įdarbinimu Kauno rajono savivaldybėje bei jai pavaldžiame „Raudondvario dvare“.
„Suprantu, kad čia yra kažkokia spekuliacija, neva aš kažkaip susijęs su įdarbinimo aplinkybėmis, bet aš niekaip nesusijęs su tomis aplinkybėmis“, – žurnalistams pirmadienį sakė M. Sinkevičius.
„Tiesiog patikslinsiu – mano žmona jokiai partijai iki šiol nepriklauso ir turbūt neplanuoja priklausyti. Gal čia kartais bandoma susumuoti (...) ir ji papuola į tuos minimus socialdemokratus“, – pabrėžė ministras pirmininkas.
Jo teigimu, žmonių įdarbinimas turi priklausyti nuo jų kompetencijų, o ne nuo priklausymo partijai. Vis tik, kaip nurodė M. Sinkevičius, Kauno rajono savivaldybė gali aiškintis įvykio aplinkybes, jeigu matytų, kad „jas verta aiškintis“.
„Žmonės turi darbuotis ir užimti pozicijas, atsižvelgiant į jų kvalifikaciją ir kompetencijas, o ne į partinį priklausomumą, partinį bilietą. Partinis bilietas šiuo atveju turėtų būti nei pliusas, nei minusas – kitaip tariant, nei kažkoks papildomas elementas įsidarbinimo galimybėms, nei kažkoks trukdis tą daryti“, – sakė Vyriausybės vadovas.
Kaip skelbta, pastarąjį trečiadienį Seimo Antikorupcijos komisija turėjo nuspręsti, ar pradėti tyrimą dėl viešųjų finansų valdymo bei įdarbinimo aplinkybių Kauno rajono savivaldybėje bei jai pavaldžioje įstaigoje „Raudondvario dvaras“.
Vis dėlto balsavimas šiuo klausimu neįvyko – posėdyje nebuvo kvorumo dėl jame nedalyvavusių socialdemokratų. Kitas posėdis numatytas trečiadienį – rugsėjo 2-ąją. Jame, pasak M. Sinkevičiaus, dalyvaus ir jo bendrapartiečiai.
„Tai nereiškia, kad jis (posėdis – ELTA) neįvyks artimiausiu metu. Manau, tuos klausimus bus proga apsvarstyti ir socialdemokratai tuose svarstymuose dalyvaus“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
„Dėl Kauno rajono savivaldybės aš tikrai neinformuotas – turbūt jie veikia reglamento nustatytose rėmuose – bet, manau, kad šitoje vietoje tas viešumas, atvirumas diskusijai ir svarstymai yra reikalingi. Ir čia turbūt nuo tos diskusijos ir tos temos turbūt pabėgti neįmanoma ir nereikėtų bandyti“, – pabrėžė premjeras.
ELTA primena, kad LRT Tyrimų skyrius paskelbė, jog ministro pirmininko M. Sinkevičiaus sutuoktinė A. Sinkevičienė ne tik be konkurso tapo Kauno rajono savivaldybės Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja, bet ir dirba savivaldybei pavaldžiame „Raudondvario dvare“.
Nurodoma, kad A. Sinkevičienė dvare dirba 0,5 etato viešųjų ryšių specialiste nuotoliniu būdu. Tiesa, jos kontaktai viešai neskelbiami, o įstaigos direktorės pavaduotoja apie tokią kolegę teigė nežinanti. Pasak jos, dvare nėra konkretaus žmogaus, atsakingo už ryšius su visuomene, jais rūpinasi įstaigos vadovė.
M. Sinkevičiaus sutuoktinė Kauno rajono savivaldybėje dirba nuo 2013 metų. 2023 metais grįžusi iš motinystės atostogų, ji tapo Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vyriausiąja specialiste, o 2024 metų liepą – be konkurso paskirta skyriaus vedėja.
A. Sinkevičienės pajamos pernai viršijo 73,5 tūkst. eurų. Maždaug ketvirtadalį šios sumos ji gavo už darbą „Raudondvario dvare“.
(be temos)