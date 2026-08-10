Premjeras – Moldovos kolegai: galite kliautis tolesne visapusiška Lietuvos parama

„Moldovos ir Ukrainos pilnateisė narystė Europos Sąjungoje (ES) yra mūsų bendras strateginis tikslas. Galite kliautis tolesne visapusiška Lietuvos parama šiame kelyje, ekspertine ir institucine pagalba įgyvendinant reformas bei stiprinant atsparumą, kad ši diena išauštų kuo anksčiau“, – Vyriausybės kanceliarijos išplatintame pranešime cituojamas premjeras.
M. Sinkevičiaus teigimu, Moldovos ir Ukrainos narystės ES iki 2030 metų klausimas – vienas iš būsimo Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetų.
„Siekiant šio tikslo įgyvendinimo svarbus ne tik spartus ir sklandus reformų įgyvendinimas, bet ir jų ilgalaikis tvarumas“, – teigiama pranešime.
Pokalbyje taip pat daug dėmesio skirta dvišaliams santykiams ir saugumo klausimams, Rusijai tęsiant karinę agresiją prieš Ukrainą.
Jo metu pažymėta, kad didžiausia ilgalaike grėsme Europai ir tarptautinei tvarkai išlieka Rusija, kurios hibridiniai išpuoliai – nuo oro erdvės pažeidimų iki dezinformacijos ir kitų – kelia didėjančias saugumo rizikas.
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