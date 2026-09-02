Premjeras pagerbė Norvegijos Karaliaus Haraldo V atminimą

„Jo Didenybė Haraldas V buvo nuoširdžiai gerbiamas ir mylimas monarchas, kurio ilgametė tarnystė Norvegijai pasižymėjo atsidavimu, išmintimi ir giliu pareigos supratimu“, – sakoma premjero M. Sinkevičiaus užuojautoje.
Kaip nurodoma Vyriausybės pranešime spaudai, premjeras pabrėžė karaliaus Haraldo V lyderystę bei ištikimybę demokratiniams principams, kurie pelnė monarchui pagarbą Norvegijoje ir už jos ribų.
„Karalius Haraldas V atliko svarbų vaidmenį puoselėjant artimus ir draugiškus Lietuvos ir Norvegijos dvišalius santykius, reikšmingai prisidėjo prie tvirtų ryšių, kurie jungia mūsų tautas šiandien“, – sakoma Vyriausybės vadovo užuojautoje.
Praėjusią savaitę pranešta, kad eidamas 90-uosius metus, mirė Norvegijos karalius Haraldas V mirė praėjusią savaitę. Jis buvo vyriausias monarchas Europoje.
Haraldas V nuo rugpjūčio 17 d. buvo gydomas Oslo ligoninėje dėl hemolizinės anemijos. Šią ligą sukelia neįprastai greitas raudonųjų kraujo kūnelių irimas, dėl kurio pasireiškia nuovargis ir dusulys.
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