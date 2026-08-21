Premjeras prašys CERN priimti Lietuvą visateise nare

„Lietuvos mokslininkai, studentai ir inovatyvių sektorių įmonės jau spėjo pajusti asocijuotos narystės CERN naudą. Pilnateisė narystė dar labiau praplėstų galimybių horizontą, leistų Lietuvai įgyti svaresnį balsą formuojant Europos inovacijų politiką ir stiprinti mūsų kompetencijas aukštos pridėtinės vertės sektoriuose“, – pranešime teigė M. Sinkevičius.
Visateisė narystė panaikintų apribojimus, taikomus asocijuotoms narėms, teigiama pranešime.
Vyriausybė BNS teigė, kad prašymas CERN bus išsiųstas artimiausiu metu.
Asocijuota CERN nare Lietuva yra nuo 2018-ųjų. Per šį laiką į organizacijos veiklą aktyviai įsitraukė Lietuvos mokslininkai, doktorantai, studentai, dirbantys ir besistažuojantys CERN. Asocijuota narystė taip pat suteikė galimybes Lietuvos įmonėms dalyvauti CERN pirkimuose.
Siekis tapti visateise organizacijos nare įtrauktas į Vyriausybės programą.
Prezidentas Gitanas Nausėda sausį teigė, kad Lietuva nori stiprinti bendradarbiavimą su CERN, ypač dirbtinio intelekto, pažangių detektorių sistemų ir kvantinių technologijų kūrimo srityse bei tapti organizacijos visateise nare.
Be to, sausį skelbta, kad trys Lietuvos aukštųjų technologijų įmonės „Ostaralab“, „Ekspla“ ir „Sargasas“ stiprins bendradarbiavimą su CERN ir ieškos galimybių dalyvauti viename ambicingiausių Europoje ateities mokslo projektų – ciklinio greitintuvo (ang. Future Circular Collider, FCC) kūrimo procese.
CERN vienija 25 valstybes nares ir asocijuotus partnerius, ji atlieka fizikos tyrimus ir kuria technologijas, kurios daro esminę įtaką pramonės, medicinos ir informacinių technologijų pažangai visame pasaulyje.
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