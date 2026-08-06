Premjeras ramina visuomenę dėl galimų Rusijos planų: valstybė ruošiasi, daro darbus tyliai

„Visa informacija, kuri yra pasakoma viešai, turi būti labai stipriai pamatuota, neturime gąsdinti visuomenės. Turime savo institucijas, žvalgybą, kuri pateikia vadovams, ministrams, turintiems teisę susipažinti su slapta informacija, ką planuoja arba galimai planuoja mums nedraugiškos šalys. Žinoma, kad tam tikras grėsmių lygis egzistuoja, įvairias hibridinio pobūdžio atakas turėjome ir praeityje (…)“, – žurnalistams Vilniuje teigė M. Sinkevičius.
„Grėsmės išlieka, nepasakyčiau, kad valstybės piliečiams reikėtų papildomai dėl kažko baimintis. Valstybė ruošiasi, daro darbus tyliai, neaiškina per daug, kad mums nedraugiškos valstybės ar kaimynės nežinotų per daug. Situaciją stebime, vertiname ir reaguosime visada adekvačiai“, – akcentavo jis.
Premjero teigimu, šiuo metu grėsmių lygis nėra drastiškai pasikeitęs.
„Norėčiau nuraminti visuomenę, kad grėsmių lygis kažkaip drastiškai nepasikeitė, jis egzistuoja... Supraskime, kad karas Ukrainoje vyksta, jis nesibaigė, agresija Rusijos tęsiasi. Įvairių situacijų matome ne tik Lietuvoje“, – dėstė jis.
Valstybė ruošiasi, daro darbus tyliai, neaiškina per daug, kad mums nedraugiškos valstybės ar kaimynės nežinotų per daug.
Tuo metu kalbėdamas apie kritinės infrastruktūros apsaugą, ministras pirmininkas pabrėžė, kad valstybė šiuos objektus saugo.
„Valstybė ne tik stebi, bet ir saugo tuos objektus. (...) Klausiau kaip prioriteto tvarka mes saugome kitą kritinę infrastruktūrą, to klausiau ir prieš kelias dienas susitikęs su kariuomenės vadovais, Robertu Kaunu. Paprašiau, kad mane asmeniškai informuotų apie tuos kritinius taškus ir kokia konkreti situacija“, – sakė M. Sinkevičius.
„Daug yra kritinės infrastruktūros ir greitu metu žinosiu, kokią pasiruošimo situaciją turime, siekiant apginti ir apsaugoti tuos objektus nuo galimų įvairių incidentų. Galiu patikinti, kad darbas be didelės eskalacijos ir viešumo, tikrai yra daromas“, – pridūrė jis.
Kaip skelbta, krašto apsaugos ministras R. Kaunas teigė, kad Lietuvos žvalgyba turi informacijos, kad Rusija svarsto apie galimas provokacijas Baltijos regione, bet sprendimas dėl to dar nėra priimtas, tikslios datos – nėra. Anot jo, Kremlius svarsto surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione.
Ministro teigimu, yra tikimybė, kad tokioms operacijoms Rusija galėtų pasitelkti ukrainietiškus dronus. Tokiu atveju, tai būtų vadinamoji „svetimos vėliavos“ operacija, kuomet valstybė įvykdo atitinkamą veiksmą, tačiau kuria įspūdį, kad jį padarė kita šalis.
Dar liepos pabaigoje skelbta, kad pasirodžius informacijai apie galimas Rusijos operacijas prieš Baltijos šalių kritinę infrastruktūrą, Lietuva sustiprino strateginių objektų apsaugą neribotam laikui. Tarp šių objektų yra suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalas Klaipėdoje, „LitPol Link“ elektros jungtis su Lenkija skirstykloje Alytuje, transformatorių pastotė Alytaus rajone bei Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė.
ELTA primena, kad, Rusijos karinėms pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus, Baltijos šalyse ir Suomijoje keletą mėnesių fiksuoti oro erdvės pažeidimai.
Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločių orlaivių atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms.
URM: siekiame, kad NATO ir ES inicijuotų papildomas ypatingos svarbos infrastruktūros apsaugos stiprinimo priemones
R. Kaunui užsiminus, kad Rusija svarsto apie galimas provokacijas Baltijos regione, Užsienio reikalų ministerija (URM) sako siekianti, kad NATO ir Europos Sąjunga (ES) inicijuotų papildomas kritinės infrastruktūros apsaugos priemones.
„Diplomatinėmis pastangomis taip pat siekiame, kad NATO ir ES inicijuotų papildomas ypatingos svarbos infrastruktūros apsaugos ir atsparumo stiprinimo priemones“, – atsakyme Eltai teigė URM.
„Lietuvos ir Rusijos diplomatiniai kontaktai šiuo metu yra apriboti iki minimaliai būtino lygio. Lietuva diplomatiniais kanalais nuolat reiškia protestus Rusijai dėl jos vykdomų karo nusikaltimų Ukrainoje, taip pat naudojasi šia galimybe siekdama paneigti prieš Lietuvą nukreiptas Rusijos propagandos žinutes“, – pabrėžė ministerija.
Be to, URM tikina, kad Lietuva siekia išnaudoti dabartines ES priemones valstybių narių gynybos finansavimui.
„Lietuva kartu su sąjungininkais ir partneriais nuosekliai dirba stiprindama regiono atsparumą hibridinėms grėsmėms – glaudžiau koordinuojame veiksmus, keičiamės informacija ir stipriname situacijos stebėseną. NATO yra inicijavusi padidinto budrumo veiklas rytiniame flange – Baltijos jūroje vykdoma „Baltijos sargyba“, skirta ypatingos svarbos povandeninės infrastruktūros apsaugai, „Rytų sargyba“ padeda sustiprinti oro erdvės stebėseną, apsaugą ir sąjungininkų pasirengimą reaguoti į įvairias grėsmes ore, įskaitant bepiločius orlaivius“, – dėstė ministerija.
„Siekiame išnaudoti ES priemones valstybių narių gynybos finansavimui ir pasirengimui atsakyti į karines bei hibridines grėsmes. Tam buvo skirtas pagrindinis dėmesys per Europos Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen vizitą Vilniuje gegužės 26 d. Siekiame, kuo greičiau būtų įgyvendinti ES iniciatyvą „Eastern Flank Watch“, kuri apima oro erdvės stebėsenos, antidroninių sistemų, oro gynybos, karinio mobilumo ir situacijos stebėjimo pajėgumų stiprinimą visame rytiniame flange, spartinamas Europos dronų gynybos iniciatyvos įgyvendinimas“, – pabrėžė URM.
Naujausi komentarai