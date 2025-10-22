Premjerė dėl baltarusiškų oro balionų šaukia skubų komiteto posėdį

„Šiandien, skubos tvarka, šaukiu Seimo NSGK posėdį. (...) Visi susirinks pas mane, o aš jau šiandien ryte pareikalavau, kad pas mane būtų ateita su sprendiniais. Turime neatidėliotinai aptarti šią situaciją ir nediskutuoti, bet rasti ir turėti sprendinį dėl to, ką mes toliau darysime“, – trečiadienį Vyriausybėje žurnalistams sakė I. Ruginienė.
Anot jos, svarbiausia yra ne tai, kad oro balionais gabenama kontrabanda, o tai, kad balionai jau ne pirmą kartą sutrikdo oro erdvę virš Vilniaus oro uosto (VNO) ir trukdo jam dirbti.
„Blogai, kad vis dar nėra techninio sprendinio. Viena yra, kai balionas kerta sieną ir nukrenta kažkur ant žemės, kuomet dar lieka galimybė pagauti tuos, kurie to baliono laukia. Visai kita yra, kai kalbame apie oro uosto zoną – tai visiškai kitas klausimas. Oro uosto zona turi būti absoliučiai apsaugota, kad toliau nebūtų trikdomi skrydžiai“, – kalbėjo ministrė pirmininkė.
„Šiandien visa tai komitete aptarsime ir labai tikiuosi, kad iš kompetentingų institucijų gausiu atsakymų“, – vylėsi I. Ruginienė.
Anot premjerės, atsakomybę dėl incidentų turėtų prisiimti ir Baltarusija.
„Labai norėčiau, kad Baltarusija taip pat atsakingai žiūrėtų į šituos įvykius. Kad ir kokie būtų politiniai santykiai, mes techniniu lygmeniu turime bendradarbiauti. Nenormalu, kad tie balionai kerta mūsų sieną, o mes turime juos gaudyti ir užkirsti jiems kelią link mūsų strateginių objektų“, – apibendrino ji.
Kaip skelbta, antradienio vakarą iš Baltarusijos į Lietuvą paleistų kontrabandines cigaretes skraidinusių meteorologinių balionų invazija buvo intensyviausia šiemet. Anot Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC), tai buvo koordinuota operacija, nes ne visi meteorologiniai oro balionai skrido link Vilniaus oro uosto.
Lietuvos pasieniečiai per naktį aptiko 12 meteorologinių balionų su kontrabandinėmis cigaretėmis, sulaikyti 4 įtariamieji. Kriminalinės žvalgybos veiksmai, operacijos vykdomi toliau.
NKVC vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu, cigaretės rastos penkiuose rajonuose – Lazdijų, Druskininkų, Varėnos, Šalčininkų. Paskutinis antplūdis buvo fiksuotas netoli Vilniaus oro uosto.
Pasak Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vado Rustamo Liubajevo, dėl pasirodžiusių oro balionų informacija buvo perduota karinėms oro pajėgoms. Iš jų buvo gautos užklausos dėl objektų identifikavimo.
Pirminiai duomenys rodo, kad į Lietuvą iš Baltarusijos skrido keliasdešimt meteorologinių balionų. Karinės oro pajėgos informavo, kad skrenda virš 200 balionų.
ELTA primena, kad tai jau ne pirmas kartas, kada oro uosto veikla buvo sustabdyta. Naktį iš spalio 4-osios į spalio 5 d., pastebėjus oro balionus, virš Vilniaus oro uosto buvo laikinai uždaryta oro erdvė ir sustabdyti skrydžiai.
