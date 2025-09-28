Premjerė: jei tai nepavyks, svarstysiu Adomavičiaus atleidimą

„Aš noriu juos (kultūros atstovus – ELTA) išgirsti – reikalausiu pagarbos ir kad Kultūros ministerija dėtų dar daugiau pastangų priartindama kultūros bendruomenę prie savęs. (...) Mano pasiryžimas yra spręsti jų problemas, (...) man daug metų teko dirbti su kultūros bendruomene ir aš tikrai žinau, kaip yra jiems sudėtinga, kaip trūksta finansavimo ir tas finansavimas turi ateiti“, – žurnalistams sekmadienį sakė I. Ruginienė.
„Dėl kultūros bendruomenės reakcijos – man skauda širdį, tikrai pergyvenu dėl to. Sudėtinga situacija, tikrai tokios reakcijos niekas nesitikėjo, nes tikrai rašydami programą labai daug dėmesio skyrėm kultūros bendruomenei, žinodami ir tą faktą, kad tikrai kultūra buvo nustumta per ilgą laiką į paraštes“, – tikino ji.
Premjerė pažymėjo besitikinti su kultūros bendruomene kalbėtis ne tik apie situaciją koalicijoje, tačiau ir orias sektoriuje veikiančių žmonių darbo sąlygas – pasak I. Ruginienės, esami sektoriaus darbuotojų atlyginimai yra „gėdingai maži“.
Dėl to, anot Vyriausybės vadovės, ji ketina vykti į regionus ir nuraminti tuos, kuriems naujojo ministro paskyrimas kelia nerimą.
„Dėl ko dar labiau skauda širdį, kad kol kas girdžiu tik vieną reikalavimą – tik dėl koalicijos, bet negalim nematyti ir realybės, kuri parodo skaudžius faktus – tie patys profesionalūs menininkai, bibliotekų darbuotojai, muziejų darbuotojai šiai dienai turi iš savo atlyginimo išgyventi, bet ne gyventi“, – tikino ji.
„Labai džiaugiuosi, kad pagaliau kultūros bendruomenė suaktyvėjo, ko laukiau daug metų, labai tikiuosi, kad turėsime turiningas diskusijas būtent apie (kultūros sektoriaus darbuotojų – ELTA) darbo sąlygas“, – pažymėjo I. Ruginienė, pridurdama, kad su protestuojančiais kultūros atstovais yra pasirengusi susitikti „kiekvieną dieną“.
„Tikrai svarstysiu šitą klausimą“
Premjerės teigimu, šiuo metu naujasis kultūros ministrus turi imtis darbų, megzti dialogą su bendruomene. Pasak I. Ruginienės, iš pareigų I. Adomavičių ji svarstys atleisti tik po to, jeigu ministrui nepavyks įgyvendinti šių jam iškeltų tikslų.
„Tikrai labai atidžiai stebėsiu, (...) labai džiaugiuosi, kad kultūros ministras jau atsiprašė bendruomenės, tai yra vienas geras žingsnis, turi rimtai imtis darbų ir, jeigu jam nepavyks to padaryti, tikrai svarstysiu šitą klausimą“, – kalbėjo I. Ruginienė.
„Jis turės įrodyti, kad jis gali dirbti, kad jis gali pritraukti kultūros bendruomenę prie savęs“, – pridūrė ji.
Pasak premjerės, ji sieks švelninti viešojoje erdvėje susiformavusį „jautrų foną“.
„Noriu tikrai sumažinti tą jautrų foną, noriu nuraminti pačią kultūros bendruomenę – tai yra prioritetas“, – pridūrė I. Ruginienė.
„Tikrai ministro skyrimas nebuvo (...) siekiant daromas supriešinti bendruomenes, tai yra man pats skaudžiausias faktas, ką aš dabar matau ir jaučiu“, – teigė ji.
ELTA primena, kad šį ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje buvo surengtas protestas dėl Kultūros ministerijos patikėjimo „Nemuno aušrai“ ir I. Adomavičiaus skyrimo šios ministerijos vadovu. Kone tūkstantis į protestą susirinkusių žmonių reikalavo, jog Kultūros ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas.
Be to, kultūros bendruomenė savaitės pradžioje inicijavo ir peticiją dėl Kultūros ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“ bei I. Adomavičiaus skyrimo ministru. Per kelias dienas ją pasirašė per 51 tūkst. žmonių.
Savo ruožtu protestuodami prieš sprendimą skirti kultūros ministru „Nemuno aušros“ atstovą, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“ atsisakė prezidento G. Nausėdos globos. Apie stabdomą bendradarbiavimą su prezidento kanceliarija pranešė ir vizualinis teatras „Kosmos Theatre“.
Penktadienį prezidento globos atsisakė ir Vilniaus knygų mugė. Jie taip pat pranešė renginyje nepageidaujantys premjerės Ingos Ruginienės ir I. Adomavičiaus kalbų.
