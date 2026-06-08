Premjerė mano dėl pareigūnų sulaikymų turėtų pasiaiškinti policijos ir VSAT vadovai

Apie tai premjerė žurnalistams kalbėjo pirmadienį, po susitikimo su vidaus reikalų ministru Vladislavu Kondratovičiumi.
Anot I. Ruginienės, visų pirma, pokalbyje prisiminus teisėsaugos operacijas, kurių metu sulaikyti ir policijos pareigūnai bei pasieniečiai, ji kėlė klausimus dėl Policijos departamento ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) imuniteto padalinių veiklos.
„Ne vieną kartą sakiau ministrui dėl imuniteto tarnybų. Nesuprantu, kaip jos dirba. Jeigu tavo sistemos viduje yra tokie mastai (galimai nesąžiningų – ELTA) pareigūnų... Tai čia tik pačius žemiausius sluoksnius atradome, o tyrimas dar vyksta ir nežinome, ką jis atskleis. Ką imuniteto tarnybos abiejuose struktūrose daro?“ – kėlė klausimus ministrė pirmininkė.
Pasak I. Ruginienės, pasiaiškinti, kodėl galimai kontrabandos schemose galėjo veikti pareigūnai, turėtų ir Policijos, VSAT vadovai.
„Ir vadovai turi pasiaiškinti. Kiek žinau, ministras (V. Kondratovičius – ELTA) tų pasiaiškinimų paprašė, kitą savaitę turime gauti (atsakymus – ELTA)“, – kalbėjo Vyriausybės vadovė.
I. Ruginienė, kalbėdama apie V. Kondratovičiaus nuveiktus darbus, veiklą, neslėpė, jog tiek po pareigūnų sulaikymų, tiek po Registrų centro duomenų nutekinimo, šiam ministrui skirtos tam tikros užduotys, kurias jis turi atlikti.
„Šiandien pozityviai pasikalbėjome, kad jis tas užduotis padarys. Jeigu nepadarys, tada jau kalbėsime. Ne vieną kartą demonstravau, kad galiu pakeisti Vyriausybės sudėtį, jeigu atitinkamai žmogus nedirba“, – pridūrė I. Ruginienė.
ELTA primena, kad gegužę teisėsaugos institucijos pranešė apie atliktas operacijas, kurių metu, tiriant galimą cigarečių kontrabandą meteorologiniais oro balionais, sulaikyti 27 asmenys, tarp kurių – dešimt policininkų, trys pasieniečiai.
Kaip teigė policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila, operacijų metu pareigūnai rado termovizorius, dronus, GPS priemones, radijo stoteles, veido kaukes, SIM korteles, cigarečių pakavimo priemones. Operacijų metu atliktos 74 kratos, jose dalyvavo daugiau negu 100 policijos pareigūnų.
Anot teisėsaugos, sulaikyti pareigūnai įtariami prisidėję prie nusikalstamų veikų vykdymo. Jie, pasak M. Draudvilo, neorganizavo ir nevykdė cigarečių kontrabandos, tačiau, jo teigimu, piktnaudžiavimas tarnyba gali pasireikšti įvairiai, pavyzdžiui, „nematant“ tam tikrų procesų, dalinantis tarnybine informacija.
Teisėsaugos sulaikyti pareigūnai yra nušalinti nuo tarnybos.
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