Premjerė: panikos ir jaudulio dėl JAV karių Lietuvoje nėra

„Šią savaitę kaip tik su ambasadore buvau susitikusi ir ilgai kalbėjome, tai mane patikino, kad viskas yra gerai. Tai yra tiesiog techninis veiksmas, kuomet vyksta rotacija, tai vieni kariai atvažiuoja, kiti išvažiuoja. Nepamirškime, kad dalis karių lieka čia“, – LNK Žinioms ketvirtadienį sakė I. Ruginienė.
„Dar turime tam tikrų sprendimų, kuomet daugiau atvažiuos karių. Tai kol kas panikos ir jaudulio tikrai nėra jokio“, – pridūrė ji.
Kaip rašė BNS, pasibaigus rotacijai, per tūkstantį amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Juos turėtų pakeisti nauja grupė karių, tačiau kada tai įvyks ir kiek jų bus, JAV peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje, dar nėra aišku.
Visa tai reiškia, kad JAV karių rotacijos Lietuvoje nebus ilgiau nei įprastai.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako turintis JAV patikinimą, kad rotaciją baigiančius amerikiečių karius pakeis nauji, tačiau kada tai įvyks – neaišku.
Pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo iš esmės nepertraukiamu principu. Tai reiškia, kad kol vieni kariai grįždavo į savo pirminę dislokavimo vietą, į Lietuvą jau pradėdavo vykti juos keičiantys daliniai.
Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019 metų. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą.
Šiuos sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo tūkstantis ar daugiau karių su įvairia kovine technika.
Anksčiau gegužę Vašingtonas pranešė stabdantis 4 tūkst. karių dislokavimą Lenkijoje.
Vis dėlto neilgai trukus JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pareiškė, kad Lenkijoje dislokuoja 5 tūkst. amerikiečių karių.
Amerikiečių lyderis tuomet teigė, kad šis žingsnis grindžiamas jo santykiais su Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu (Karoliu Navrockiu).
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