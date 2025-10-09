Premjerė Seimo tribūnoje aiškinsis dėl „aušriečiams“ atiduotos Kultūros ministerijos

Klausimus dėl Kultūros ministerijos I. Ruginienei adresavo Seimo opozicinių frakcijų nariai. Anot jų, socialdemokratų sprendimas perleisti Kultūros ministeriją „aušriečiams“ sukėlė pasipiktinimo bangą, o premjerė, užuot sprendusi problemą, ją dar labiau gilina.
„Kultūra tapo koalicinių mainų objektu. Protestai dėl kultūros perleidimo „Nemuno aušrai“ tik auga. Tačiau Jūs užuot sprendusi problemą, gilinate nesusikalbėjimą. Protestuotojų reikalavimą patraukti „Nemuno aušrą“ nuo kultūros srities iškraipytai pateikiate, kad reikalaujama „Nemuno aušros“ patraukimo iš koalicijos, o protestuotojams žadate spręsti finansavimo ir darbo sąlygų gerinimo klausimus, kurių jie nekelia“, – rašoma opozicijos pasirašytame dokumente I. Ruginienei.
Opozicija prašo ministrės pirmininkės Seimo tribūnoje atsakyti į du klausimus.
„Kada atribosite „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos valdymo ir kaip pabaigsite valstybės diskreditaciją?“, – rašoma dokumente.
Trečiadienį žurnalistams premjerė teigė, kad, siekiant spręsti situaciją kultūros bendruomenėje, ji neketina imtis dar vienų ministerijų mainų. Vyriausybės vadovė su „Nemuno aušros“ atstovais dėl naujojo kandidato į kultūros ministrus žada kalbėtis kitą savaitę.
„Mano pagrindinė misija išlaikyti stabilumą Vyriausybėje. Tai nepradėsiu žaidimų su ministerijų mainais, nes man atrodo šiandien kritiškai svarbu susikoncentruoti ties tais tikslais, kuriuos esame išsikėlę Vyriausybės programoje. Tą aktyviai ministerijos šiandien dirba ir kiekvieną savaitę pateikia savo rezultatus. Tai nepradėsime šitų žaidimų“, – trečiadienį po susitikimo su šalies vadovu Gitanu Nausėda žurnalistams sakė I. Ruginienė.
Anksčiau šią savaitę, opozicija taip pat kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą – ragino jį pasinaudoti savo galiomis ir paskatinti valdančiąja koaliciją perimti Kultūros ministeriją iš „aušriečių“.
ELTA primena, kad sekmadienį įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose vyko įspėjamoji streiko akcija „Tai gali būti paskutinis kartas“ – menininkų, muzikantų, muziejininkų, aktorių, atlikėjų, dailininkų bendruomenės atstovai reikalauja, kad Kultūros ministerija būtų atribota nuo Remigijaus Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“.
Įspėjamasis streikas vyko nepaisant to, kad penktadienį iš pareigų atsistatydino „aušriečių“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius. Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžė, kad tai nesprendžia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros bendruomenę nuo „Nemuno aušros“.
