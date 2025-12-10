Premjerė su socialdemokratais kalbėjo apie LRT įstatymo pataisas: diskusijos buvo įtemptos

„Šnekėjau. Šnekėjau ir tegul tai lieka tarp mūsų“, – paklausta apie duotą pažadą žurnalistų atstovams, trečiadienį Vyriausybėje kalbėjo I. Ruginienė.
„Visada jautriuose, vertybiniuose klausimuose yra įtemptos diskusijos. Aš manau, kad visi vienodai suprantame, kad žodžio laisvė turi egzistuoti ir žurnalisto darbas turi būti gerbiamas. Ir kitokios mano nuomonės nebus. Ir viską darysiu, kad ir kiti tai suprastų“, – pabrėžė ji.
Kaip skelbta, praėjusį penktadienį premjerė I. Ruginienė buvo susitikusi su žurnalistų bendruomenės atstovais ir protesto iniciatyvinės grupės nariais bei aptarė jų reikalavimus. Po susitikimo praneša, kad ministrė pirmininkė pažadėjo pasikalbėti su socialdemokratais Seime dėl nevienareikšmiškai vertinamų LRT įstatymo pataisų, supaprastinančių visuomeninio transliuotojo vadovo atleidimo tvarką.
Su nauju įstatymo projekto variantu dar nesusipažino
Seime pirmąjį balsavimą įveikęs įstatymo projektas numato, kad visuomeninio transliuotojo taryba LRT generalinį direktorių galėtų atleisti slaptu balsavimu, ne mažiau kaip 1/2 visų tarybos narių balsais, tokio sprendimo nereikalaujant argumentuoti viešuoju interesu.
Tačiau trečiadienį socialdemokratai pranešė registravę naują LRT įstatymo pataisų variantą. Kaip ir anksčiau minėtame įstatymo projekte, siūloma numatyti slaptą balsavimą, skiriant ir atleidžiant LRT generalinį direktorių. Taip pat siūloma, kad LRT vadovas galėtų būti atleistas iš pareigų dėl nepasitikėjimo, jei netinkamai vykdo funkcijas ar taryba nepatvirtina metinės veiklos ataskaitos. Be to, pažymima, kad už tokį sprendimą turėtų balsuoti daugiau nei 1/2 tarybos narių.
Premjerė I. Ruginienė tikino dar nespėjusi susipažinti su nauja įstatymo projekto redakcija.
„Turiu susipažinti su visu projektu. Bet tai yra Seimo narių iniciatyva, nes iš Vyriausybės toks projektas tikrai neišėjo. Aš aiškiai deklaravau – aš pasisakau už laisvą žodį, pasisakau už tai, kad kiekvienas, darbuotojas, dirbdamas žurnalistikos sektoriuje, turėtų teisę laisvai reikšti savo mintis ir jokios cenzūros negali būti“, – tvirtino Vyriausybės vadovė.
ELTA primena, kad Seimui pradėjus svarstyti nevienareikšmiškai vertinamą siūlymą supaprastinti LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarką, antradienį vyko 10 tūkst. aktyvistų pritraukęs protestas prie parlamento rūmų „Šalin rankas nuo laisvo žodžio“. Žiniasklaidos bendruomenė nerimauja, kad Seime svarstomomis įstatymo pataisomis politikai kėsinasi į visuomeninio transliuotojo nepriklausomumą.
