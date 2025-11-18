Premjerė: Vyriausybė spręs dėl dviejų pasienio su Baltarusija punktų atvėrimo

„Šiandien apžvelgę ne tik skaičius, bet ir tam tikrus veiksmus, komisija rekomendavo rytoj Vyriausybės posėdyje svarstyti dviejų punktų, kuriuos uždarėme, atidarymo galimybę“, – po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio antradienį sakė premjerė.
„Rytoj į Vyriausybės posėdžio darbotvarkę ateis šitas klausimas“, – pridūrė ji.
I. Ruginienės teigimu, sumažėję kontrabandinių balionų srautai fiksuojami jau savaitę, dažniausiai balionai sienos neperskrieja.
„Oro uosto veikla yra nesutrikdyta, lėktuvai skrenda, (...) vakar tarnybos padirbėjo iš peties, (...) jau pradėti 22 ikiteisminiai tyrimai dėl kontrabandos, vakar 30 kratų padaryta, penki sulaikymai“, – teigė premjerė.
Ji teigė, kad sienos atvėrimui pasiruošti reikėtų vienos paros. Be to, premjerė pabrėžė, kad jei grėsmės lygis pakiltų, siena ir vėl būtų užverta.
„Jei situacija pablogės, pasiliekame teisę be kada vėl uždaryti sienas, arba rytoj jų neatidaryti“, – sakė I. Ruginienė.
Vyriausybės vadovė sakė, kad siūlymui atverti pasienio punktus neturėjo įtakos Lenkijos sprendimas pirmadienį atidaryti du pasienio punktus su Baltarusija.
„Neturėjo jokios įtakos, nes kuomet aš pati skambinau Lenkijos premjerui, tikrai nebuvau įsitikinusi, kad mes sutarsime, kad jie pavėlins, nes jie jau buvo pranešę savo piliečiams, kad jie atveria sienas, ir pavėlino atidarymą dėl to, kad pasišnekėjome ir aš to paprašiau“, – sakė I. Ruginienė.
Paklausta, ar Vyriausybė svarsto mokėti kompensacijas Lietuvos vežėjams, kurie įstrigę Baltarusijoje, I. Ruginienė sakė, kad kol kas apie tai nekalbama.
Ji taip pat nekomentavo, ką antradienį aptarė Baltarusijos ir Lietuvos pasieniečiai ir kokia buvo Baltarusijos pusės pozicija.
BNS rašė, kad Lenkijai praėjusią savaitę pranešus nuo pirmadienio atidaryti du pasienio punktus su Baltarusija, Minskas iki antradienio atidėjo technines derybas su Vilniumi dėl kaimyninėje šalyje įstrigusių vilkikų grąžinimo į Lietuvą.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Rustamas Liubajevas teigė, kad antradienį įvykusiame techninio lygio Vilniaus ir Minsko pasieniečių susitikime Baltarusija deklaravo norą bendradarbiauti. Lietuvos pasieniečiai paragino Baltarusijos kolegas stabdyti kontrabandą ir išleisti joje strigusius Lietuvos vilkikus.
Ministrų kabinetas sieną su Baltarusija su tam tikromis išimtimis spalio 30-ąją uždarė mėnesiui, tai padaryta reaguojant į kontrabandinių balionų civilinei aviacijai keliamą grėsmę.
