 Iš premjerės – padėka JAV atstovams už konstruktyvumą dėl regioninio saugumo

2025-12-02 19:21
Dominykas Biržietis (BNS)

Su JAV pasiuntiniu Baltarusijoje ir Rytų Europos klausimus kuruojančiu Valstybės departamento pareigūnu antradienį kalbėjusi premjerė Inga Ruginienė dėkoja jiems už konstruktyvumą dėl regioninio saugumo.

„Esu dėkinga JAV specialiajam pasiuntiniui Baltarusijoje Johnui Coale'ui (Džonui Koului) bei Europos ir Eurazijos reikalų biuro sekretoriaus pavaduotojui Christopheriui W. Smithui (Kristoferiui Smitui) už svarbų ir konstruktyvų pokalbį regioninio saugumo klausimais“, – socialiniame tinkle „X“ antradienį nurodė Vyriausybės vadovė.

„JAV yra laiko patikrinta sąjungininkė ir strateginė partnerė, mes labai vertiname jos ilgalaikį indėlį ir glaudų bendradarbiavimą svarbiausiais klausimais“, – pažymėjo I. Ruginienė.

Su JAV pareigūnais ministrė pirmininkė kalbėjosi Lietuvai siekiant JAV pagalbos suvaldant iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų grėsmę.

BNS skelbė, kad kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai pastaraisiais mėnesiais keliolika kartų paveikė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą.

Vilniui kelioms savaitėms apribojus pasienio punktų su Baltarusija veiklą, dabar Minskas atsisako išleisti šalyje registruotus vilkikus į Lietuvą.

