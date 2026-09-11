Premjero patarėju gynybos klausimais tapo Vokietijos kariuomenės atsargos karininkas

Jis iki 2024 metų vadovavo NATO Daugianacionaliniam Šiaurės Rytų korpusui, atsakingam už sausumos pajėgų operacijų planavimą ir koordinavimą bei kolektyvinės gynybos užduočių vykdymą regione, apimančiame Lenkiją, Lietuvą, Latviją ir Estiją.
„Generolas von Sandrartas yra itin gerbiamas Vokietijos karininkas, turintis ilgametę vadovavimo dideliems kariniams junginiams ir NATO kolektyvinės gynybos planavimo patirtį. Jo žinios ir praktinė patirtis stiprinant Aljanso rytinio flango gynybą Lietuvai yra ypač vertingos. Tikiu, kad jo patirtis padės mums priimti sprendimus, reikalingus spartesniam Lietuvos gynybos stiprinimui“, – sakė M. Sinkevičius.
Atsargos generolas konsultuos Vyriausybės vadovą Lietuvos gynybos pajėgumų stiprinimo, karinės transformacijos, sąveikos su NATO sąjungininkais, ypač Vokietija, ir kitais strateginiais gynybos klausimais.
J.-J. von Sandrartas Vokietijos Bundesvere tarnavo daugiau kaip keturis dešimtmečius. Per karinę karjerą jis ėjo įvairias vadovaujamas pareigas Vokietijos ir NATO struktūrose, vadovavo vienam pagrindinių Bundesvero sausumos pajėgų junginių – Vokietijos 1-ajai tankų divizijai, o 2021–2024 metais – NATO Daugianacionaliniam Šiaurės Rytų korpusui Ščecine, Lenkijoje.
Ministro pirmininko patarėjo pareigas J.-J. von Sandrartas eis visuomeniniais pagrindais.
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