Prezidentas apie audros padarinius: kai kas sunervino žmones lygioje vietoje

„Turime, be abejo, dar patikslinti kompensacijų (komunikavimo apie kompensacijas – BNS) tvarką, nes kai kas sunervino žmones lygioje vietoje, kuomet buvo pradėta skelbti apie tai, kad neva audros padariniai pašalinti, tačiau visa tai buvo iš esmės tik komunikacinė žinutė, o daugiau nieko – žmonės ir toliau neturėjo elektros“, – žurnalistams Vilniuje pirmadienį sakė G. Nausėda.
„Tokių dalykų turime išvengti ir, žinoma, asmenys, kurie už tai yra atsakingi, turėtų prisiimti atsakomybę“, – pridūrė jis.
Praėjusią savaitę nemažai elektros neturėjusių gyventojų gavo žinutes, kad sutrikimas pašalintas, nors elektros vis dar nebuvo. Tačiau ESO tikino, jog kompensacijų mokėjimui tokios žinutės įtakos neturės – sutrikimo laikas skaičiuojamas nuo momento, kai objekte dingo elektra iki jos atkūrimo, todėl SMS pranešimo laikas šio laikotarpio nekeičia.
Kaip rašė BNS, ESO gyventojams kompensuos nuostolius, jeigu jie elektros neturėjo ilgiau nei 72 valandas, taip pat papildomai atlygins tiesiogiai patirtą žalą tiek verslo, tiek privatiems klientams.
Prezidento teigimu, audra atskleidė tam tikrų pajėgumų ir algoritmų trūkumus.
„Tačiau jos (audros – BNS) mastas buvo toks, kad tikėtis, jog galima būtų likviduoti padarinius per dvi ar tris dienas, tikrai nebuvo galima. ESO darė tą, ką galėjo“, – sakė G. Nausėda.
Tokių dalykų turime išvengti ir, žinoma, asmenys, kurie už tai yra atsakingi, turėtų prisiimti atsakomybę.
Pasak prezidento, „išmokome labai gerą pamoką“, kad elektros generatoriai yra vienas iš sprendimų, kaip paspartinti padarinių likvidavimą ir juos sumažinti: „Ateityje, aš manau, kad elektros generatorių pajėgumus turime gerokai padidinti.“
Anot jo, visos savivaldybės išmoko skirtingas pamokas apie pasiruošimą tokiems įvykiams.
„Kai kurios savivaldybės labai laiku sureagavo ir iš karto apsirūpino generatoriais iš savo atsargų, o po to ir iš valstybės atsargų, kuomet (...) užsidegė žalia šviesa tai daryti. Kitos savivaldybės, sakyčiau, mažiau skyrė dėmesio audros padarinių likvidavimui, o daugiau skyrė dėmesio viešiesiems ryšiams“, – teigė jis.
G. Nausėdos teigimu, vadinamasis kabeliavimas – elektros linijų miškingose vietovėse pakeitimas požeminiais kabeliais – nepadėtų, jei panašaus masto stichinė nelaimė pasikartotų artimiausioje ateityje.
„Mano iniciatyva ir buvo kabeliavimas pradėtas savivaldybėse ir tikrai kai kurios savivaldybės nemažai tų kilometrų paklojo. Tačiau, be abejo, žvelgiant visos šalies mastu ir atsižvelgiant į visą elektros tinklų linijų ilgį, kabeliavimas yra ilgalaikė panacėja ir, ko gero, visko apskritai iškabeliuoti būtų neįmanoma“, – sakė prezidentas.
„Kabeliavimas yra ilgų metų pastangų rezultatas, tuo tarpu elektros generatoriais apsirūpinimas galėtų būti organizuotas per labai trumpą laiką ir jau kitą krizę ar kitą stichinę nelaimę galėtume pasitikti visiškai kitomis nuotaikomis“, – pridūrė jis.
Praėjus daugiau nei savaitei po audros pirmadienį elektros tiekimas jau atkurtas 90 proc. nukentėjusių klientų, o jos ryte neturėjo 17 tūkst. vartotojų.
ESO vadovas Renaldas Radvila pirmadienį sakė, kad ankstesnį elektros atstatymo terminą – rugpjūčio 29-ąją – reikėjo nukelti dėl žalos masto bei pažeidimų. Dabar visiems vartotojams elektros tiekimą žadama atkurti iki rugsėjo 3 dienos, ketvirtadienio.
ESO vadovo teigimu, gyventojai jau gali teikti prašymus dėl kompensacijų. Tikėtina, kad jų suma sieks milijoninę sumą.
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