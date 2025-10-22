Prezidentas atleido Dovilę Šakalienę iš krašto apsaugos ministro pareigų

„Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija ir atsižvelgdamas į ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės teikimą, pasirašė dekretą, kuriuo atleido Dovilę Šakalienę iš krašto apsaugos ministro pareigų“, – teigiama pranešime.
Šalies vadovas dekretu pavedė laikinai krašto apsaugos ministro pareigas eiti vidaus reikalų ministrui Vladislavui Kondratovičiui.
Dekretas įsigalioja nuo ketvirtadienio.
Kaip rašė BNS, D. Šakalienė dar antradienį pranešė parengusi atsistatydinimo pareiškimą, tačiau prezidentas jos paprašė nepriimti tokio sprendimo, kol šis apie tai nepasikalbės su ministre pirmininke.
Planus palikti Krašto apsaugos ministeriją socialdemokratė argumentavo tuo, jog nebeturi premjerės ir partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus pasitikėjimo.
Premjerė Inga Ruginienė po susitikimo su G. Nausėda pranešė, kad pati teikia D. Šakalienė atleidimą iš krašto apsaugos ministrės pareigų.
Premjerė apie sušlubavusį pasitikėjimą ministre prakalbo po praėjusią savaitę Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) surengto susitikimo su apžvalgininkais ir nuomonės formuotojais, kurie viešai paskelbė turintys duomenų, jog Vyriausybė neketina laikytis įsipareigojimo kitais metais gynybai skirti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
Paviešinus kitų metų valstybės biudžeto projektą paaiškėjo, kad krašto apsaugai ruošiamasi skirti 5,38 proc. BVP.
Taip pat žiniasklaidoje pastarosiomis dienomis pasirodė pranešimų, kur cituojami anoniminiai buvę krašto apsaugos sistemos darbuotojai, pasakoję apie nederamą ministrės elgesį su pavaldiniais.
Visgi I. Ruginienė teigė, kad sprendimas atleisti ministrę brendo seniau. Ji tvirtino daugiau informacijos apie padėtį ministerijoje sužinojusi tik tada, kai pradėjo eiti pareigas maždaug prieš mėnesį.
