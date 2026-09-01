Prezidentas atmeta galimybę, kad JAV kariai nebegrįš į Lietuvą

„Šiandien, (…) žiūrint į tai, kaip rutuliojasi įvykiai, tokią tikimybę aš atmesčiau“, – antradienį „Žinių radijuje“ kalbėjo G. Nausėda.
Šalies vadovas pabrėžė, kad JAV dar nėra užbaigusios savo karinių pajėgų dislokavimo planavimo.
„Šiuo atveju Jungtinės Amerikos Valstijos tiesiog dar nepabaigė planavimo proceso. Bet net nepabaigusios to planavimo proceso jau labai aiškiai indikuoja, kad tikrai vertina Lietuvą kaip rimtą strateginę partnerę, kuri prisiima savo įsipareigojimus ir daro tai labai rimtai“, – tikino prezidentas.
Pasak jo, planuojant JAV karių dislokaciją taip pat bus atsižvelgiama į nuoseklų Lietuvos įsipareigojimų laikymąsi.
„Man tai yra tiesioginis patikinimas ir labai aiški žinutė, kad galime tikėtis ir toliau, kad Jungtinių Amerikos Valstijų kariai Lietuvoje liks“, – pažymėjo G. Nausėda.
Prezidentas taip pat neatmetė galimybės, kad JAV karių rotacijos pajėgumai Lietuvoje galėtų būti didesni.
„Tokia tikimybė nėra atmestina, kad rotacija gali keistis tiek kokybiškai, tiek net ir kiekybiškai mums naudinga linkme. Bet šiandien tokios garantijos, kad bus būtent taip, aš neturiu. Tikimybė, kad taip bus, tikrai yra“, – teigė prezidentas.
Šią vasarą Lietuvoje rotaciją baigė daugiau kaip tūkstantis JAV karių. Tačiau kol kas nėra aišku, kokio dydžio JAV pajėgos Lietuvoje bus dislokuotos toliau ir kada tai įvyks.
G. Nausėda teigė nenorintis įvardyti konkrečių terminų, nes anksčiau skelbtos datos buvo nukeliamos.
„Jeigu aš dabar pradėčiau kalbėti apie konkrečią datą, o vėliau ji būtų nukelta, atrodyčiau, sutiksite, nelabai rimtai“, – sakė prezidentas.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę krašto apsaugos ministras R. Kaunas LRT televizijai teigė, jog didžioji dalis naujų JAV karių pajėgumų Lietuvą turėtų pasiekti dar šiemet. Anot jo, Lietuva yra gavusi teigiamų signalų dėl amerikiečių karių atvykimo.
Savo ruožtu Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras TV3 televizijai patikino, jog JAV laikosi duoto žodžio ir rotaciją Lietuvoje baigusius amerikiečių karius pakeis nauji. Jis taip pat nurodė turintis konkrečių duomenų apie jų atvykimą, tačiau kol kas jų negalintis atskleisti.
Pasibaigus rotacijai, birželio pradžioje iš Lietuvos pradėjo trauktis daugiau kaip 1 tūkst. JAV karių su technika. Įprastai po vienos rotacijos turėdavo atvykti kita, tačiau šįkart naujos grupės atvykimas buvo atidėtas.
Vašingtonas ėmė nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybėse ir Lenkijoje po to, kai prieš ketverius metus Rusija įsiveržė į Ukrainą.
JAV sunkieji batalionai Lietuvoje rotuojami nuo 2019 metų.
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