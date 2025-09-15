Prezidentas atmetė aplinkos ir energetikos ministrų kandidatūras

„Prezidentas Gitanas Nausėda atmetė jam teiktas Mindaugo Jablonskio ir Povilo Poderskio kandidatūras į energetikos ir aplinkos ministrus bei kreipėsi į paskirtąją ministrę pirmininkę Ingą Ruginienę, prašydamas pateikti naujas kandidatūras“, – teigiama pranešime.
Atmesdamas teiktas kandidatūras G. Nausėda pabrėžė, kad naujai paskirti ministrai privalo nekelti nė mažiausių abejonių dėl savo ryžto ir gebėjimų ginti viešąjį interesą, galimybių atsispirti suinteresuotų grupių įtakai bei užtikrinti sklandžią ir rezultatyvią visuomenei ypač svarbių sričių veiklą.
Šiuos kandidatus teikė „Nemuno aušra“.
Šios partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis penktadienį BNS sakė, kad prezidentui nepatvirtinus šių partijos teikiamų kandidatų automatiškai nutrūktų koalicijos sutartis, o pasirašant naują galėtų būti perskirstytos ministerijų kvotos.
„Aušriečių“ lyderis teigė, kad jei minėti kandidatai bus atmesti, jis nematantis reikalo ieškoti naujų. Pasak jo, tokiu atveju vietoj Energetikos ministerijos „aušriečiai“ galėtų pretenduoti į kurią nors kitą, kur norėtų peržiūrėti praėjusių valdžių palikimą.
Partija dėl tolimesnių sprendimų tarsis valdyboje
Prezidentui atmetus „Nemuno aušros“ deleguotų M. Jablonskio ir P. Poderskio kandidatūras į energetikos ir aplinkos ministrus, „aušriečiai“ dėl tolimesnių žingsnių žada tartis valdyboje, sako frakcijos Seime seniūno pavaduotojas Robertas Puchovičius.
„Lauksim turbūt pirmininko skambučio, valdyboje kažką spręsim. Manau, nėra, ko stresuoti. Reikia sužinoti, kodėl atmetė (kandidatus – ELTA), kokia atmetimo priežastis – tada ir žiūrėsime. Gal iš tikrųjų mes kažko nežinome“, – Eltai sakė parlamentaras.
„Reikės ramiai, ramia galva viską sužiūrėti ir tada jau galėsime ir komentarą duoti, ir sprendimą priimti“, – pridūrė jis, pažymėdamas, jog iki šiol dar nebuvo susipažinęs su prezidento sprendimu.
Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė valstybės vadovui pateikė 14 ministrų kandidatūrų, tačiau šis paskyrė 12 iš jų – be „Nemuno aušros“ į aplinkos ministro teikto P. Poderskio ir į energetikos ministrus siūlyto teisininko M. Jablonskio.
Žemės ūkio ministru paskirtas „aušriečių“ pateiktas Andrius Palionis.
BNS rašė, kad rugpjūtį Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos pasirašė susitarimą dėl valdančiosios koalicijos sudarymo.
Šios politinės jėgos formuoja ir dvidešimtąją Vyriausybę. G. Nausėda pareiškė, kad ministrais neskirs „Nemuno aušros“ narių, nes šios partijos lyderis teisiamas dėl neapykantos kurstymo prieš žydus ir Holokausto neigimo, o dėl partijos finansavimo yra pradėtas atskiras ikiteisminis tyrimas.
P. Poderskis ir M. Jablonskis nėra „Nemuno aušros“ nariai.
