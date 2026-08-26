Prezidentas: audra suteikė nemažai gerų pamokų

„Žvelgiant į priekį, mums tikrai reikia padaryti darbų, kurie leistų sumažinti nuostolius ateityje. Ši audra sukėlė ir suteikė nemažai gerų pamokų, ką reikia padaryti“, – žurnalistams Prezidentūroje teigė G. Nausėda.
„Pamatėme, kur yra silpnosios vietos, pamatėme, kad baterijų sprendimai toli gražu ne visada pasiteisina ir reikėtų skirti kur kas daugiau finansinių resursų ir dėmesio, kad visi tie, kuriems reikia ir nori, galėtų apsirūpinti elektros generatoriais. Sukiltų kur kas mažiau problemų tiek ir tiekiant elektrą, tiek užtikrinant ryšį, kuris yra būtinas, net ir degalinėms siekiant veikti operatyviai ir tiekti degalus“, – pridūrė jis.
Šalies vadovas tikisi, kad visos tarnybos šiuo metu efektyviai atlieka savo darbą šalinant audros padarinius.
„Tai aptarėme ir vakar vykusiame susitikime su ministru pirmininku (Mindaugu Sinkevičiumi – ELTA). Manau, kad visos tarnybos šiuo metu dirba savo darbą, labai tikiu, kad darbą dirba efektyviai“, – dėstė jis.
Prezidento teigimu, valstybė turi pasirengti galimiems stichiniams iššūkiams taip, kad padarinių likvidavimas sukeltų kuo mažiau nepatogumų gyventojams.
Ši audra sukėlė ir suteikė nemažai gerų pamokų, ką reikia padaryti.
„Praūžusi audra tikrai sukėlė daug nepatogumų mūsų žmonėms. Be jokios abejonės, tokių stichinių iššūkių mes galime laukti ir ateityje. Turbūt neįmanoma visiškai išvengti, bet tikrai galima pasirengti taip, kad padarinių likvidavimas būtų kaip galima greitesnis ir sukeltų mažiau nepatogumų“, – sakė G. Nausėda.
„Matome, kad ESO tikrai deda nemažas pastangas, kad padariniai būtų likviduoti kaip įmanoma greičiau ir tikiu, kad šis procesas pasibaigs dar šią savaitę. Visais atvejais, kada yra numatytos kompensacijos už žmonių patirtus nepatogumus, – jos bus suteiktos, išmokėtos“, – pridūrė jis.
Po smarkios šeštadienio audros šalyje daliai gyventojų ir verslų vis dar neturint elektros, o ūkininkams skaičiuojant nuostolius, Vyriausybės paskelbė ekstremaliąją situaciją valstybės mastu.
Šiam Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) siūlymui pritarta trečiadienio posėdyje.
Kaip skelbė ELTA, po savaitgalio audros trečiadienį elektros vis dar neturi dešimtys tūkstančių „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) klientų, gyventojams bus mokamos kompensacijos.
Po audros sutriko ir mobilusis ryšys, tačiau operatorės pranešė jau atkūrusios didžiąją dalį tinklo.
Per šeštadienį kilusią audrą daugelyje Lietuvos vietų virto medžiai, žuvo vienas žmogus, dar keturi buvo sužeisti. Elektros tiekimas tuo metu buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų.
(be temos)