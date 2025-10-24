Prezidentas: būtina toliau stiprinti Ukrainos ginkluotąsias pajėgas

„Ginkluotųjų jėgų stiprinimas yra esminis Ukrainos stabilumui ir būsimos agresijos prevencijai“, – pabrėžė šalies vadovas.
Pasak Prezidentūros pranešimo, Lietuvos vadovas pabrėžė, kad susitikimas surengtas pačiu laiku – po reikšmingų ES, JAV ir Jungtinės Karalystės sprendimų, kuriais siekiama priversti Kremlių baigti karą prieš Ukrainą.
BNS rašė, kad trečiadienį JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) įvedė sankcijas dviem didžiausioms Rusijos naftos bendrovėms. ES savo ruožtu įvedė 19-ąjį sankcijų paketą Rusijai – jos nukreiptos į Maskvai itin svarbias pajamas iš energetikos.
„Sveikiname Jungtinių Valstijų sprendimą įvesti sankcijas pagrindinėms Rusijos naftos kompanijoms „Lukoil“ ir „Rosneft“. Kartu Europos Sąjungos priimtas 19-asis sankcijų paketas yra aiškus mūsų pasiryžimo signalas priversti Kremlių sutikti su besąlyginiu ugnies nutraukimu Ukrainoje“, – sakė G. Nausėda.
Pasak jo, transatlantinė vienybė yra būtina siekiant taikos per jėgos poziciją. Šalies vadovo teigimu, privalu pradėti „rengti 20-ąjį sankcijų paketą jau dabar ir kuo greičiau sutarti dėl Rusijos įšaldyto turto panaudojimo Ukrainos gynybos poreikiams užtikrinti“.
Prezidentas jau anksčiau ragino į naująjį paketą įtraukti Rusijos naftos milžinę „Lukoil“.
„Norinčiųjų koalicijos“ lyderiai taip pat aptarė paramos Ukrainai prioritetus, šią savaitę vykusios Europos Vadovų Tarybos rezultatus, saugumo garantijas Kyjivui, kovą su šešėliniu laivynu, spaudimo priemonės Kremliui.
„Norinčiųjų koalicija“ suburta Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės iniciatyva šių metų vasarį. Koalicijoje dalyvauja daugiau nei 30 valstybių, dauguma jų – NATO ir ES šalys.
Jos tikslas – remti Ukrainos suverenitetą ir palaikyti ugnies nutraukimą, kai dėl to bus susitarta.
Naujausi komentarai