Prezidentas: gauname žinių apie provokacijas, tačiau nežinau, ar kasdien verta apie jas kalbėti

„Žinote, mes nuolat gauname vienokios ar kitokios informacijos apie galimas provokacijas arba planuojamas provokacijas, kurios gali būti nukreiptos į tam tikrus objektus. Tik aš nežinau, ar yra prasmės kiekvieną dieną apie tai kalbėti“, – žurnalistams Šventojoje penktadienį sakė šalies vadovas.
„Taip, mes gyvename tokioje geopolitinėje realybėje, kokioje gyvename, ir čia mes šiandien iš esmės pakeisti negalime nieko, nes turime agresyvų kaimyną, kuris yra suinteresuotas, kad ta netikrumo, baimės, nerimo atmosfera dominuotų“, – tikino G. Nausėda.
Lenkijos portalas „TVP World“ šią savaitę skelbė, kad Lenkijos specialiųjų tarnybų koordinatorius Tomaszas Siemoniakas (Tomašas Semoniakas) po susitikimo su Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) direktoriumi Johnu Ratcliffe'u (Džonu Ratklifu) teigė premjerą Donaldą Tuską informavęs apie svarbiausią per pokalbį iškilusią informaciją, susijusią su šalies saugumu.
G. Nausėda akcentavo, kad nedemokratiniai režimai nesugeba sukurti gerovės savo pačių žmonėms.
„Ir tuomet, kai jie mato savo negebėjimą kurti gerovės savo žmonėms, jie stengiasi atitraukti dėmesį, taip pat ir savo piliečių dėmesį, į kažkokius išorinius dalykus. Bet visa tai kainuoja žmonių gyvybes, visa tai kainuoja prarastus, sulaužytus gyvenimus ir tikrai šiandien yra tiktai vienintelis kelias pasipriešinti tam: ne kalbėti kiekvieną dieną apie tai, o daryti. Ir mes darome. Lenkija daro, aplinkinės valstybės, NATO kaip visuma daro ir darysime tai toliau“, – tikino jis.
Europa pastaruoju metu susiduria su Kremliaus diversijomis ir provokacijomis – pastarasis didelio atgarsio sulaukęs atvejis – rugpjūtį Vokietijos oro uoste vykęs Rusijos bandymas surengti „hibridinę ataką“ panaudojant sprogmenų prikrautą droną.
Praėjusią savaitę Berlynas apkaltino Maskvą dėl incidento Leipcigo oro uoste, kurį Europos Sąjunga pavadino turinčiu visus „valstybės remiamo terorizmo“ požymius.
Reaguodamos į situaciją, ES šalys svarsto galimybę įvesti naujas sankcijas. 21-asis paketas padarė žalos Rusijos ekonomikai, tačiau analitikai teigia, kad jų atgrasomasis poveikis iki šiol yra ribotas.
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