Prezidentas išreiškė palaikymą Vokietijai dėl drono incidento: Rusijos bandymai įbauginti žlugs

Prezidentūra antradienį pranešė, kad G. Nausėda palaiko glaudų ryšį su Vokietijos kancleriu Friedrichu Merzu (Frydrichu Mercu) ir išreiškė visišką Lietuvos solidarumą su strategine partnere Vokietija po Rusijos hibridinės atakos Leipcige.
„Rusijos bandymai mus įbauginti, susilpninti mūsų bendrą atgrasymą ir palaužti mūsų ryžtą remti Ukrainą yra pasmerkti žlugti“, – nurodė G. Nausėda.
Jo teigimu, ryžtingi Vokietijos vyriausybės veiksmai siunčia aiškią žinią, kad hibridiniai išpuoliai prieš Lietuvą arba Vokietiją sulauks aiškaus ir tvirto atsako.
Taip šalies vadovas kalbėjo po to, kai Vokietijos vyriausybė antradienį pareiškė, kad Maskva stovi už praėjusį mėnesį strateginiame Leipcigo oro uoste Rytų Vokietijoje įvykusio incidento su sprogmenų prikrautu dronu.
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