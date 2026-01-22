Prezidentas: matau gerų pokyčių

„Labai svarbu, kad visi saugumo klausimai būtų sprendžiami kartu, o bendradarbiavimas turėtų būti pagrindinis raktinis žodis, o ne konfrontacija“, – žurnalistams Briuselyje ketvirtadienį sakė šalies vadovas.
Jis tvirtino matantis „gerų pokyčių“, po to, kai trečiadienį Davose JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas), pastarąsias savaites reiškęs pretenzijas dėl Grenlandijos, pradėjo švelninti toną.
„Manau, kad matau gerų pokyčių nuo vakar Davose vykusio susitikimo, kur turėjau galimybę išklausyti prezidento D. Trumpo kalbą. Manau, labai svarbu suprasti, kad galime pasiekti daug daugiau, sustabdydami Rusijos ir Kinijos agresiją ir užtikrindami stabilumą Arkties ir Šiaurės Atlanto regione, jei tai darysime kartu“, – tikino G. Nausėda.
Vis tik prezidentas pabrėžė, kad Lietuva remia Danijos teritorinį vientisumą.
„Danija labai padėjo Lietuvai, ypač pirmaisiais metais po nepriklausomybės atgavimo. O mums teritorinis vientisumas yra principas, tiesiog neliečiamas tarptautinių santykių principas“, – aiškino jis.
Paklaustas, ar pastarieji įvykiai nesusilpnino pasitikėjimo NATO 5-uoju straipsniu, G. Nausėda akcentavo, kad jis nėra kvestionuojamas.
„Niekas nekvestionavo (NATO – BNS) 5 straipsnio, o (...) D. Trumpas vakar minėjo, kad tai yra ilgalaikis Jungtinių Valstijų įsipareigojimas ir ilgalaikė prievolė“, – nurodė jis.
Mums teritorinis vientisumas yra principas, tiesiog neliečiamas tarptautinių santykių principas.
Į Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje atvykęs prezidentas taip pat pabrėžė tikintis, kad saugumo problemas pavyks išspręsti ir Europos lygmeniu.
„Jei galime išspręsti visas problemas dvišaliu pagrindu, kodėl negalime to padaryti visos Europos lygmeniu? Manau, kad tai įmanoma, ir esu dėl to optimistiškai nusiteikęs“, – teigė jis.
„Šįvakar turėsime galimybę aptarti situaciją ne tik iš prekybos tarifų perspektyvos, bet ir žvelgiant plačiau“, – tikino prezidentas.
Kaip rašė BNS, D. Trumpas trečiadienį atsitraukė nuo grasinimų jėga perimti Grenlandiją iš sąjungininkės Danijos, paskelbdamas nekonkretų susitarimą dėl šios Arkties teritorijos saugumo užtikrinimo.
Apie tai, kad JAV ir Europos ginčą dėl Grenlandijos galėtų užbaigti susitarimas dėl bendros atsakomybės už Arkties ir Šiaurės Atlanto regionų saugumą, anksčiau yra kalbėjęs ir G. Nausėda.
Anksčiau JAV lyderis grasino įvesti muitus Daniją dėl Grenlandijos aktyviai palaikančioms Europos šalims, tačiau ir nuo šio grasinimo atsitraukė.
Tuo metu Europos Parlamentas sustabdė prekybinio susitarimo su JAV įgyvendinimą, reaguodamas į ankstesnius D. Trumpo grasinimus.
