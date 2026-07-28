 Prezidentas Nausėda priėmė aštuonių teisėjų priesaikas

Prezidentas Nausėda priėmė aštuonių teisėjų priesaikas

2026-07-28 13:04
ELTOS inf.

Vadovaudamasis Konstitucija ir atsižvelgdamas į Teisėjų tarybos patarimus, šalies vadovas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą dėl aštuonių teisėjų skyrimo ir priėmė jų priesaikas, skelbia Prezidentūra. 

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / P. Peleckio / BNS nuotr.

Teisėjai prisiekė būti ištikimi Lietuvai, savo pareigas atlikti garbingai, vykdyti teisingumą pagal Konstituciją ir įstatymus, ginti žmogaus teises, laisves ir teisėtus interesus.

„Neabejoju, puikiai suprantate, kad būti teisėju nėra privilegija. Tai viešas įsipareigojimas Lietuvos žmonėms, jog nagrinėdami bylas ir vykdydami teisingumą būsite nešališki bei vadovausitės tik Konstitucija ir įstatymais. Tai nebus lengva užduotis, nes teisės aktuose nustatyti reikalavimai ir visuomenės lūkesčiai kartais gali reikšmingai skirtis“, – pranešime cituojamas prezidentas.

Šalies vadovo dekretu Edita Bumblienė paskirta Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja, Artūras Petkus – Panevėžio apygardos teismo teisėju, Ričardas Pocius – Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėju, Mindaugas Radvila – Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėju, Ugnė Rėkutė – Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėja, Rasa Volungevičienė – Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja, Giedrė Žemaitytė-Keperšienė – Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja, Tomas Žilinskas – Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėju.

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Gitanas Nausėda
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