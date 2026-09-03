Prezidentas: ne galvų kirtimo metas dabar

„Jūs nuolat mėgstate suplokštinti: jeigu kažkur kažką pakritikavau – kada nuims, arba kada nukirs galvą, ar dar kažką. Ne galvų kirtimo metas dabar“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė šalies vadovas.
„Turime kalbėtis ir turime kartu ieškoti sprendimų, kad švietimo sektorius gyventų kitokiomis nuotaikomis, kad tie pažadai, kuriuos mes teikiame mokytojams, būtų įgyvendinti“, – akcentavo jis.
BNS rašė, kad šalies vadovas šią savaitę pareiškė, jog norėtų paklausti švietimo ministrės, ar ji nori spręsti problemas, ar imituoti jų sprendimą.
Reaguodama į G. Nausėdos kritiką pati R. Popovienė teigė, kad gerbia prezidento nuomonę, tačiau problemų sprendimas tikrai nėra imituojamas.
Pasitikėjimą ministre išreiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius.
G. Nausėda pabrėžė, kad visi valdžios atstovai yra suinteresuoti spręsti švietimo problemas ir priešpriešos nėra, tačiau imtis veiksmų pritrūksta ryžto.
„Tikrai niekas nesame skirtingose barikadų pusėse, visi norime to paties. Tiktai galbūt kitą kartą reikia ir daugiau ryžto, ir noro kalbėtis bei spręsti problemas kartu. Padarysime šitą, neabejoju“, – kalbėjo prezidentas.
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