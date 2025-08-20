Prezidentas: nesu toks optimistas

„Socdemams bus nepaprastai sudėtinga užsitikrinti net ir paprastą aritmetinę daugumą. Nesu toks optimistas ir tikrai nelaikau, kad šių trijų partijų koalicija jau yra įvykęs dalykas“, – „TV3 žinioms“ teigė G. Nausėda.
„Valstybės situacija nėra paprasta ir socdemai turi kur kas mažesnę manevro laisvę negu turėjo prieš vienerius metus“, – akcentavo jis.
LVŽS keliami reikalavimai – neįgyvendinami
Prezidento teigimu, šiuo metu į koaliciją kviečiamų Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovų keliami reikalavimai yra neįgyvendinami. Visgi, jis sako neatmetantis, kad Aurelijaus Verygos vadovaujama jėga nuo jų neatsitrauks.
„Galimas dalykas, kad „valstiečiai“ kažkuriame etape nusileis, bet neatmesčiau ir to, kad „valstiečiai“ liks prie savo reikalavimų, kurie yra, kiek aš juos matau, tiesiog neįgyvendinami. Jų neįmanoma įgyvendinti, nebent mes leistume sau prabangą turėti 15 proc. valstybės deficitą. Turbūt tokios prabangos neturime“, – kalbėjo G. Nausėda.
„Jeigu jie kažkuriame taške užsispirs, teks apskritai kalbėti apie daugumą, kuri bus sudaryta iš dviejų partijų. Kitaip tariant, tai jau beveik nebebus dauguma, tai bus ties 71 balsu balansuojanti dauguma. Taip, yra dar keletas atskirų Seimo narių, jų lojalumą taip pat labai sudėtinga patikrinti. Tai gali būti labai trapi dauguma, kuriai pirmas egzaminas bus valstybės biudžeto svarstymas ir jau čia gali atsirasti labai didelių bėdų ir šita koalicija gali tiesiog neišsilaikyti“, – svarstė jis.
Turbūt tokios prabangos neturime.
Pirmasis potencialios daugumos egzaminas – I. Ruginienės kandidatūros palaikymas
Pasak šalies vadovo, pirmąjį egzaminą potenciali naujoji dauguma laikys ketvirtadienį, kai Seimui bus pristatyta Ingos Ruginienės kandidatūra į premjerės postą.
„Kol kas tai dar nėra realybė, matome, kad koalicijos kontūrai tik dėliojasi. Natūralu, kad kai kurie koalicijos partneriai, pamatę, kad turi tą auksinį balsą arba auksinę kortą staigia užkėlė savo apetitą. Matysime, kaip tą apetitą seksis malšinti, socialdemokratams teks įdėti nemažai pastangų“, – aiškino prezidentas.
„Nesu toks garantuotas, kad viskas baigsis sklandžiai. Pirmas egzaminas bus laikomas rytoj, kuomet pristatysiu ministrės pirmininkės kandidatūrą ir pirmasis signalas bus, ar ji sulaukia pakankamai paramos Seime, kol derybos dar nėra pasibaigusios“, – tikino G. Nausėda.
Kaip skelbta anksčiau, sekmadienį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė valdančiąją daugumą formuoti su „Nemuno aušra“ ir LVŽS – iki šiol koalicijoje dirbę Sauliaus Skvernelio demokratai „Vardan Lietuvos“ į daugumą liko nepakviesti.
Šią savaitę vyksta pakartotiniai susitikimai su abiejų į valdančiąją daugumą pakviestų politinių jėgų atstovais. Pirmadienį socialdemokratai jau susitiko su „aušriečiais“.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.
LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią I. Ruginienę. Ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą.
G. Nausėda: R. Žemaitaitis suprato, kad provokacijos kenkia jam pačiam
Praėjusių metų rudenį socialdemokratų sprendimą formuoti koaliciją su „Nemuno aušra“ klaida vadinęs prezidentas G. Nausėda sako, kad Seimo nario priesaiką antisemitiniais pasisakymais sulaužęs „aušriečių“ lyderis Remigijaus Žemaitaitis padarė išvadas.
„Man atrodo, kad per tuos pastaruosius mėnesius jis padarė tam tikras išvadas, suprato, kad tos provokacijos pirmiausia kenkia jam pačiam (…). Bent jau pastaruosius keletą mėnesių aš nieko panašaus iš jo negirdėjau“, – „TV3 žinioms“ televizijai sakė prezidentas.
„Žinote, tas antisemitizmas tapo savotišku burbulu, kurį mes patys išpūtėme iki begalybės (…). Taip, iš pradžių jis turėjo pagrindo, nes ponas Žemaitaitis, ko gero, daugiau provokuodamas negu iš tikrųjų būdamas kažkoks realus antisemitas, stengėsi teikti tokius labai keistus pareiškimus“, – teigė jis.
Pasak G. Nausėdos, dėl „Nemuno aušros“ lyderio pasisakymų klausimų nebekelia ir užsienio partneriai.
„Jeigu pirmaisiais mėnesiais po Seimo rinkimų nuolat susilaukdavau kolegų užklausimų, tai kas pas jus tas Seimo narys, kuris daro tokius pareiškimus, tai pastaruoju metu, pastarąjį pusmetį, aš jokių klausimų pono Žemaitaičio atžvilgiu nesusilaukiu. Tai, matyt, tarptautinė bendruomenė padarė išvadą, kad, ko gero, tai buvo daugiau rinkiminė ekvilibristika“, – akcentavo prezidentas.
