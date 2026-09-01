Prezidentas: aš pats kaltas dėl to

„Nepakankamai saugome mūsų mokytojus, iš dalies ir aš pats kaltas dėl to. Tikrai galėtume padaryti daugiau, galėtume padaryti ryžtingiau, kad mokytojai jaustųsi saugesni“, – antradienį žurnalistams kalbėjo šalies vadovas.
Anot jo, mokyklų pedagogai susiduria ne tik su nepakankamu atlyginimu, bet ir su dideliu administraciniu krūviu bei nesaugia darbo aplinka.
„Galime sakyti, kad reikia didesnio atlyginimo ir jų tikrai reikia didesnių. Reikia vykdyti tuos pažadus, kuriuos esame mokytojams davę, tačiau šiandien turbūt kalbame toli gražu ne tiktai apie atlyginimus, bet kalbame apie tas sąlygas, kuriomis mūsų mokytojai dirba“, – sakė G. Nausėda.
Prezidentas teigė, kad mokytojams reikėtų suteikti daugiau galimybių išreikšti savo poziciją ir ginti profesinius interesus ne tik per profesines sąjungas.
„Viena iš mano idėjų yra vis dėlto suteikti mokytojams galimybę išreikšti savo poziciją ir ginti savo interesus ne tiktai per tas profsąjungas, kurios, kaip aš matau, yra ganėtinai fragmentuotos, jų yra daug, jos visos tartum ir atlieka tą pačią funkciją, bet galbūt reikia Mokytojų rūmų, kad tai būtų profesiniu pagrindu susikūrusi bendruomenė, kuri kalbėtų vienu balsu“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, prezidentas kiek anksčiau kritikavo Vyriausybės vykdomą švietimo politiką, teigdamas, kad ministrė turėtų ne imituoti problemų sprendimą, o imtis realių veiksmų joms spręsti.
Prezidentas akcentavo, jog jam nepriimtina „žiūrėti į švietimą kaip į degraduojančią sistemą“. Anot jo, sistema turi atliepti laikmetį, kuriame gyvename.
„Aš tikrai stengsiuosi palaikyti labai tokį darbingą ryšį su ministre. Ir tikrai turėsime ateityje ir susitikimų. Kad ir tas pastarasis atvejis dėl PUPP slenksčio vetavimo. Tai yra ne paslaptis, kad ministrė laikėsi pozicijos, kad vetuoti nereikia, kad tas kelias, kuris buvo pasirinktas pirmuoju balsavimu Seimo, kad juo turėtume eiti toliau“, – žurnalistams kalbėjo šalies vadovas.
„Mano nuomone, tai yra kapituliacija. Tai yra kapituliacija apskritai prieš mokyklos tikslus, ką mokykla mokiniui turi suteikti, nes, mano giliu įsitikinimu, mokykla – tai nėra vien tiktai praleisti metai, bet mokykla – tai yra vieta, kurioje mokinys įgyja tam tikrų žinių“, – pabrėžė jis.
Mano nuomone, tai yra kapituliacija.
Kaip skelbė BNS, praėjusią savaitę Seimas pritarė prezidento veto dėl reikalavimų dešimtos klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Nuspręsta, kad minimalus pasiekimų slenkstis – privalomas ketvertas – bus pradėtas taikyti nuo 2029-ųjų.
Šiuo metu PUPP yra privalomas visiems dešimtokams, tačiau jo rezultatai iki šiol neturėjo įtakos perkėlimui į aukštesnę klasę ar išsilavinimo pažymėjimo gavimui.
Priėmus prezidento veto, nuo 2029-ųjų rugsėjo moksleiviai, nepasiekę minimalaus keturių balų įvertinimo, pagrindinio išsilavinimo neįgis.
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