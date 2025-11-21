Prezidentas sako nedaryti tragedijos dėl iš Baltarusijos negrįžtančių vilkikų

„Nereikia čia dabar pulti ir daryti iš to tragediją. Pirmiausia reikia išsiaiškinti, kokios tariamos ar tikros priežastys lemia, kad mūsų vilkikai iš Baltarusijos vis dar nejuda. Galimas dalykas, kad tai nėra kažkoks sąmoningas mėginimas sulaikyti, galbūt tai yra mėginimas kažkokią derybinę poziciją parodyti“, – penktadienį žurnalistams Vilniuje sakė šalies vadovas.
„Tą mes išsiaiškinsime netrukus, kontaktai užmegzti, žmonės dirba. Pirmiausia turime gauti paaiškinimą iš pačios Baltarusijos“, – pridūrė jis.
Taip prezidentas kalbėjo ketvirtadienį Lietuvai po beveik trijų savaičių vėl atnaujinus Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų darbą, tačiau Baltarusijai neišleidžiant jos sulaikytų vilkikų.
„O tai, kad mūsų vežėjai toliau vieną kitą vilkiką siunčia į Baltarusiją, vertinu kaip tikrai didelę drąsą“, – kalbėjo G. Nausėda.
Pasak valstybės vadovo, aiškinantis situaciją dėl nesugrįžtančių vilkikų įmanomas kontaktas techniniu lygiu, diplomatiniais kanalais.
„Tačiau tikrai neketiname lankstytis jiems ir pradėti kalbėti apie sankcijų panaikinimą ar dar kažką tokio. Man atrodo, ir patys tokių iliuzijų nebeturi“, – teigė prezidentas.
Apie neišleidžiamus vilkikus skelbia nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“. Jos prezidentas Erlandas Mikėnas ketvirtadienį BNS sakė turintis kopiją rašto, kuriuo Baltarusija reikalauja Vilniaus ir Minsko Užsienio reikalų ministerijų atstovų susitikimo.
Vidaus reikalų ir susisiekimo ministrai – Vladislavas Kondratovičius ir Juras Taminskas – ketvirtadienį tvirtino nematę šio rašto bei nežinantys jo turinio. Tuo metu Užsienio reikalų ministerija BNS teigė nematanti pagrindo pasiduoti Baltarusijos šantažui ir žada didinti spaudimą režimui.
Lietuva spalio pabaigoje sieną su Baltarusija laikinai uždarė dėl kontrabandinių balionų grėsmės. Reaguodamas į tai Minskas uždraudė šalyje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į šalį, kol nebus atverta siena.
Lietuva sieną ketvirtadienį nusprendė atidaryti argumentuodama pagerėjusia situacija, tačiau jau tos pačios dienos vakarą dėl kontrabandinių balionų vėl buvo sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas.
Lietuva siekia, kad ES dėl to įvestų Baltarusijai papildoma sankcijas.
„Dėl balionų mes tikrai turėsime progą kelti šitą klausimą ir aš tą padarysiu būtinai kitame Europos Vadovų Tarybos posėdyje, tačiau jis dar tik už kelių savaičių. Užsienio reikalų ministras kelia šiuos klausimus (...) savo formatuose. Svarbiausia, kad žmonės visoje Europoje suprastų, kad šitos hibridinės atakos, kurios vyksta aplink Europą, pastaruoju metu itin paaštrėjo Baltarusijoje“, – penktadienį teigė G. Nausėda.
„Ir jeigu aš anksčiau matydavau kažkokį tai tokį ar sąmoningą, ar nesąmoningą (bandymą – BNS) Baltarusiją nustumti kažkur į šoną, į šešėlį, tai aš tikrai neleisiu šito daryti ateityje. Baltarusija yra artimas Rusijos sąjungininkas ir galimas dalykas, kad šitie dalykai, kurie dabar yra, yra ir inspiruoti ir pačios Rusijos“, – pridūrė jis.
