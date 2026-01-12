Prezidentas su premjere aptars svarbiausias aktualijas

„Tai bus eilinis premjerės ir prezidento darbinis susitikimas, pirmasis šiais metais, skirtas aptarti aktualijas“, – BNS sakė Vyriausybės atstovas Ignas Dobrovolskas.
Pastaruoju metu rezonansą visuomenėje sukėlė ketinimai Lazdijų rajone, Kapčiamiestyje, įkurti karinį poligoną. Prezidentas planuoja šią savaitę vykti į Kapčiamiestį ir susitikti su vietos bendruomene, kuri priešinasi karinio poligono steigimui.
Taip pat nuo 2026-ųjų gyventojai gali pasitraukti iš kaupimo antrojoje pensijų pakopoje ar atsiimti sukauptas lėšas.
Prezidentas interviu BNS sakė, jog savo portfelyje jokių pakeitimų nedarys, tuo metu premjerė gyventojus ragino neskubėti priimti sprendimo, bet tikino besitikinti, kad žmonės galės pajusti realią pokyčių naudą.
Prognozuojama, kad 2026 metais iš pensijų kaupimo pasitrauks apie 20–40 proc. dalyvių, o į ekonomiką bus įlieta apie 1,2 mlrd. papildomų eurų. „Sodra“ prognozuoja, kad jai grįš apie 550 mln. eurų.
Šalies vadovai susitiks amerikiečių prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) pažėrus grasinimų perimti Grenlandijos kontrolę, taip pat JAV karinės operacijos metu nuvertus Venesuelos vadovą Nicolasą Maduro (Nikolą Madurą) bei toliau tęsiantis deryboms dėl taikos Ukrainoje.
