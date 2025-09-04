Prezidento patarėja: juntama, kad Vaida Aleknavičienė nėra iš kultūros srities

„Susitikimo metu prezidentas gavo atsakymus į daugelį klausimų, nors yra juntama, kad kandidatė yra truputį iš kitos srities, nors ji ir pabrėžia švietimo ir kultūros sinergiją“, – po prezidento ir V. Aleknavičienės susitikimo sakė Jolanta Karpavičienė.
Anot jos, tai, kad politikė nėra iš kultūros srities, nėra priežastis, kodėl V. Aleknavičienė negalėtų būti paskirta.
„Vis dėlto, prezidentas atkreipė dėmesį, kad jam dar reikia laiko tam, kad jis galėtų pagalvoti, įvertinti visas aplinkybes ir paskui pateikti konkretų atsakymą“, – sakė patarėja.
Tikisi atlyginimų didinimo, tarptautiškumo stiprinimo
Pasak J. Karpavičienės, prezidentas iš naujojo ministro tikisi įvairius kultūros bendruomenės segmentus įtraukiančio Kultūros politikos įstatymo įgyvendinimo.
„Šiuo požiūriu keli aspektai akcentuotini. Visų pirma, nacionalinė darbotvarkė kultūros horizontalumui ir prioritetams įtvirtinti. Taip pat kultūros konkurencingumas ir regioniškumas. Kultūra ir nacionalinis saugumas bei pilietinės visuomenės atsparumas“, – vardijo prezidento patarėja.
Jos teigimu, tarp svarbiausių būsimo Kultūros ministerijos vadovo darbų turi būti atlyginimų kultūros darbuotojams didinimas, Lietuvos kultūros tarybos, Lietuvos kultūros instituto, Lietuvos kino centro biudžetai.
„Prezidentas tvirtai laikosi nuostatos, kad kultūros politika turi atskleisti kultūros srities, kūrėjų, menininkų, organizacijų potencialą ir ją įgalinti. O politinė šios srities vadovybė turi būti kultūros politikos formavimo ir įgyvendinimo lyderė“, – sakė patarėja.
Prezidentas taip pat tikisi kultūros diplomatijos ir tarptautiškumo stiprinimo.
„Sukonkretinant, tai visų pirma pasirengimas Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai 2027 metais, nauja Europos Sąjungos finansinė perspektyva ir, remiantis Lietuvos sezono Prancūzijoje gerąja patirtimi, įgyvendinimas programų, kuriomis mūsų šaliai strateginėse būtų kryptingai siekiama pristatyti mūsų kultūrą, o per ją – ir Lietuvos valstybę“, – kalbėjo J. Karpavičienė.
Susitikimo metu prezidentas gavo atsakymus į daugelį klausimų, nors yra juntama, kad kandidatė yra truputį iš kitos srities, nors ji ir pabrėžia švietimo ir kultūros sinergiją.
Turėjo priekaištų pirmtakui
V. Aleknavičienė šiuo metu yra Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė, prieš tai beveik dešimtmetį ėjo Joniškio rajono vicemerės pareigas.
Politikė poste pakeistų šiuo metu ministro pareigas einantį socialdemokratą Šarūną Birutį.
Anksčiau prezidentas teigė matantis Š. Biručio atsakomybę dėl to, kad kultūra dar figūruoja kaip „einanti paskutinė“. Jis sakė tikėjęsis didesnio ministro aktyvumo ir aiškios vizijos dėl būsimų Lietuvos kultūros sezonų organizavimo.
Anot J. Karpavičienės, dalis darbų ir prioritetų, kurie buvo aptarti skiriant Š. Birutį ministrų, nebuvo įgyvendinti.
„Labai svarbu, kad iš tiesų realūs darbai vyktų, kad būtų sustyguoti procesai, būtų užtikrinta vadyba. Iš esmės kultūros instrumentalizavimas, plačiąja prasme, yra labai svarbus veiksnys tam, kad deklaratyvūs teiginiai iš tikrųjų taptų konkrečiais darbais“, – teigė patarėja.
Prieš socialdemokratams patvirtinant V. Aleknavičienės kandidatūrą, didžiausios kultūros įstaigos kreipėsi į prezidentą, kad Š. Birutis tęstų darbą ministerijoje.
„Kultūros bendruomenė turi tam tikrų nuogąstavimų, kad neįvyktų kažkokie tai labai ženklūs pokyčiai, būtų užtikrintas stabilumas. Tai prezidentui irgi labai svarbu, kad kultūroje būtų tęstinumas, kultūroje būtų ambicija veikti ir kultūroje būtų kompetencija tą ambiciją įgyvendinti“, – sakė J. Karpavičienė.
Prioritetu mato ES pirmininkavimą, kultūros sezonus Vokietijoje, Italijoje
Socialdemokratų kandidatė į kultūros ministres V. Aleknavičienė sako, kad svarbiausi jos darbai, jei pradėtų vadovauti ministerijai, būtų pasirengimas Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai, kultūros sezonas Vokietijoje ir biudžeto formavimas.
„Sutarėme, kad viena iš pagrindinių, svarbiausių dalykų yra pasiruošti mums visiems svarbiam iššūkiui, tai yra pasirengimui Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai 2027 metais, nacionalinės darbotvarkės rengimas. Taip pat kalbėjome apie kultūrinius mainus Vokietijoje ir Italijoje ir kokį didelį dėmesį tam turime skirti ir formuojant biudžetą į tai atsižvelgti“, – po susitikimo su prezidentu G. Nausėda ketvirtadienį teigė politikė.
„Mano darbotvarkėje pirmas pagrindinis darbas bus būtent biudžeto formavimas, nes dabar yra kaip tik tas laikas, kaip mes jį turime peržiūrėti ir pagrindinius akcentus susidėlioti, ir skirti didelį dėmesį Vokietijos programos įgyvendinimui, skatinti kultūros prieinamumą visai Lietuvos bendruomenei“, – kalbėjo ji.
Priėmė Rusijos konsulato atstovę
Ji sako šalies vadovui pabrėžusi, kad kultūros politiką stengsis įgyvendinti vadovaujantis bendradarbiavimu, horizontalumu, tarptautiškumu, pagarba kūrybai ir kūrėjams.
„Kultūra yra mūsų valstybės pamatas ir turime labai daug žymių, talentingų, profesionalių menininkų, per kultūrą mes galime parodyti pasauliui, kad mes esame stiprūs, kūrybingi ir vieningi“, – teigė V. Aleknavičienė.
Pasak politikės, jai taip pat svarbus visuomenės atsparumo stiprinimas nacionalinių grėsmių akivaizdoje, kova su dezinformacija, skaidrios ir efektyvios žiniasklaidos paramos sistemos kūrimas, Medijų fondo stiprinimas.
V. Aleknavičienė teigė nemananti, kad jai stinga patirties.
„Esu vadovavusi ir įvairiems projektams, dirbusi savivaldoje, organizavusi kultūrinius mainus, tarptautiniame lygmenyje dirbusi, tarptautinius programų mainus suorganizavusi, tikrai turiu didelės administracinės patirties. Manau, kad šiuo atveju mes tikrai rasime bendrą kalbą“, – kalbėjo politikė.
Prieš kandidatės susitikimą su prezidentu portalas „Delfi“ paskelbė, kad 2017-aisiais V. Aleknavičienė priėmė Rusijos konsulato Klaipėdoje atstovę Tatjaną Novožilovą, dalyvavo Antrojo pasaulinio karo pabaigos minėjimo renginyje.
„Aš buvau pakviesta į bendruomenės renginį ir ten taip pat dalyvavo jūsų minima konsulė. Tai ji tiesiog dalyvavo, o aš atlikau savo pareigas“, – žurnalistams sakė V. Aleknavičienė.
Ji teigė palaikanti Ukrainą, dalyvaujanti įvairiose paramos kariaujančiai šaliai iniciatyvose.
Aš buvau pakviesta į bendruomenės renginį ir ten taip pat dalyvavo jūsų minima konsulė. Tai ji tiesiog dalyvavo, o aš atlikau savo pareigas.
Kultūra ir švietimas – kartu gyvenančios sritys
„Kultūra ir švietimas, aš galiu patikinti, tikrai yra sritys, gyvenančios kartu, ir čia išskirti, kad pedagogas negali būti susietas su kultūra, manau, kad tikrai yra netiesa“, – kalbėjo ji.
Pasak V. Aleknavičienės, ji ketina susitikti su Š. Biručiu ir aptarti, kokius jis buvo darbus numatęs iki kadencijos pabaigos. Politikės teigimu, jos viziją atitinka dauguma buvusios Vyriausybės programos punktų.
„Mes didelių pokyčių nedarysime, bet mano dėmesys pagrindinis yra būtent į kultūros lyderystę, procesų suvaldymą, biurokratijos mažinimą ir tiesiog kultūros kėlimą aukštyn, kad mes visi suprastumėm, kad be kultūros mes niekur. Kad kultūra, kaip ir švietimas, yra mūsų pagrindinis turtas“, – teigė ji.
V. Aleknavičienė sakė, kad jei būtų paskirta ministre, dauguma su Š. Biručiu dirbusios komandos liktų savo pareigose.
Lietuvoje po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo formuojama nauja Ingos Ruginienės vadovaujama Vyriausybė.
Po I. Ruginienės skyrimo premjere kitą savaitę sueina terminas, kada ji turi pateikti Seimui su prezidentu suderintą Ministrų kabineto sudėtį ir Vyriausybės programą.
Naujausi komentarai