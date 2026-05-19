Prezidento patarėjas sako turintis žinių, kad JAV pajėgos turėtų likti Lietuvoje

Pasak jo, kol kas neaišku, ar šalyje liks dislokuotas dabartinis maždaug tūkstantis karių, ar jų bus daugiau, ar mažiau.
„Bent jau ką aš turiu, kokią informaciją turiu, amerikiečių pajėgos turėtų likti Lietuvoje“, – Žinių radijui antradienį sakė D. Matulionis.
„Ar liks tokio paties dydžio, ar įvyks stebuklas ir jos bus dar didesnės, ar vis dėlto jos bus mažinamos? Labai daug dar kintamųjų šioje lygtyje“, – pridūrė jis.
Patarėjas amerikiečių karių buvimą Lietuvoje pavadino „svarbiausiu atgrasymo faktoriumi“.
„Norėčiau būti optimistas ir mes tikrai nesuteikiame pagrindo imtis veiksmų prieš mus mažinant pajėgas“, – teigė D. Matulionis.
Praėjusią savaitę Pentagonas sustabdė 4 tūkst. JAV karių siuntimą į Lenkiją, tačiau tarptautinė žiniasklaida susiejo šį veiksmą su ankstesniais Vašingtono pažadais išvesti maždaug 5 tūkst. amerikiečių iš Vokietijos.
Stebėtojų teigimu, tai gali reikšti, kad Vokietijoje esantys kariai persidislokuos į Lenkiją, bet taip kiek sumažės Europoje esančių amerikiečių karių skaičius.
Lietuvoje rotuojami JAV kariai yra dislokuojami Pabradės poligone Švenčionių rajone.
