Prezidento patarėjas: techninės derybos parodys, ar Baltarusija geranoriška

„Tai yra valdomas procesas kitoje pusėje (Baltarusijoje – BNS). Ir jei bus geranoriškumas iš Baltarusijos pusės, aš tikrai noriu garantuoti, kad niekas Lietuvoje nėra suinteresuotas ir toliau laikyti uždarytus sienos perėjimo punktus“, – LRT radijuje pirmadienį sakė D. Matulionis.
„Mes turim savo matymą, pateiksim jį ir žiūrėsim, kaip jie (Baltarusija – BNS) reaguoja“, – pridūrė jis.
Jis teigė šiuo metu nematantis galimybių derėtis aukštesniu lygiu.
„Viską buvo įmanoma išspręsti kelių dienų bėgyje, tačiau tas nebuvo padaryta. Ir čia dažnai taip būna anoje pusėje – sukuri problemą ir po to siūlai ją spręsti. (...) Šiai dienai aš nematau reikalo, kodėl mes turėtume eiti į kažkokias tai tolimesnes derybas. Taip, jos bus rytoj (antradienį – BNS), pasižiūrėkim, kaip viskas atrodys ir tada mūsų Vyriausybė priims protingiausią sprendimą“, – teigė D. Matulionis.
Anot jo, reaguojant į civilinei aviacijai kylančią grėsmę sienos uždarymas su Baltarusija buvo vienintelis kelias.
„Vienintelis tuo metu tinkamas atsakas ir buvo uždaryti pasienio perėjimo punktus. Ir šioje vietoje bandymas dabar apversti viską aukštyn kojom ir sakyti, kad vilkikai tai yra pagrindinė problema yra labai neteisingas požiūris. Nes realiai tai yra iš esmės sukurta Lukašenkos režimo problema“, – sakė prezidento patarėjas.
