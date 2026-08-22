Prezidentūra kol kas nekomentuoja situacijos dėl Varvuolio

„Prezidentas bus supažindintas su URM sudarytos komisijos tyrimo rezultatais“, – Eltai nurodė prezidento patarėjas Ridas Jasiulionis.
Apie galimai neigiamą mikroklimatą Lietuvos ambasadoje JAV pirmasis pranešė naujienų portalas „Delfi“. Portalas gavo anoniminės apklausos, vykdytos praėjusių metų pabaigoje, rezultatus. Juose neigiamais atsakymais išsiskyrė Lietuvos ambasados JAV darbuotojų apklausa.
Portalo žiniomis, URM sulaukė skundų dėl ambasadoriaus G. Varvuolio elgesio. Šaltinių teigimu, dalis ambasados darbuotojų kreipėsi į ministeriją pranešdami apie nepagarbų jo elgesį, keliamą balsą bei ilgas darbo valandas.
URM Eltai patvirtino vykdžiusi minėtą darbuotojų įsitraukimo ir pasitenkinimo darbu apklausą, kurioje Lietuvos ambasados JAV rezultatai neigiamai išsiskyrė „iš bendro konteksto“.
Pats G. Varvuolis šią savaitę Eltai tvirtino, kad savo atžvilgiu asmeniškai nėra girdėjęs nusiskundimų iš ambasados kolektyvo.
Premjero patarėjas: URM tyrimas turi atsakyti į klausimus
Nors iš pradžių joks tyrimas G. Varvuolio atžvilgiu ministerijoje nebuvo pradėtas, nusiskundimus URM vadino gandais, praėjusį penktadienį visgi buvo pranešta, kad sudaryta komisija situacijai ištirti.
Anot premjero Mindaugo Sinkevičiaus patarėjo Gedo Salygos, būtent tyrimas ir turi atsakyti į dėl ambasadoriaus kilusius klausimus.
„URM atlieka tyrimą, kuris ir turi atsakyti į visus iškeltus klausimus. Ministerija jau ėmėsi veiksmų, kad darbo aplinka Lietuvos ambasadoje Vašingtone būtų gerinama“, – Eltai perduotame komentare nurodė ministro pirmininko atstovas.
ELTA primena, kad ambasadoriumi JAV G. Varvuolis paskirtas praėjusių metų vasarą. Jis šiose pareigose pakeitė diplomatę Audrą Plepytę.
Anksčiau diplomatas vadovavo Lietuvos ambasadoms Japonijoje, Belgijoje, buvo Lietuvos nuolatinės atstovybės prie NATO vadovo pavaduotojas.
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