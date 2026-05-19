Prezidentūra: Rusijos kaltinimų Lietuvai aplinkoje galimos labai rimtos provokacijos

Pačius kaltinimus patarėjas pavadino absurdiškais.
„Tai yra absurdas ir tokioje aplinkoje galimos labai rimtos provokacijos mūsų atžvilgiu“, – Žinių radijui antradienį sakė D. Matulionis.
Jis nekonkretizavo, ką turi omenyje, bet pabrėžė, jog tai susiję ne tik su propaganda Rusijos viešojoje erdvėje, bet ir šalies specialiosiomis tarnybomis.
„Nenorėčiau detaliai į tai veltis, nes tai nėra vieša informacija, bet situacija buvo eskaluojama pakankamai rimtai. Mūsų vertinimu, tai buvo ne tik Rusijos propagandos klausimai. Viskas ėjo gerokai iš giliau, ta prasme, iš atitinkamų Rusijos struktūrų“, – kalbėjo prezidento patarėjas.
Seimo pirmininkas Juozas Olekas taip pat patvirtino, kad esama neviešos informacijos apie galimus Rusijos veiksmus.
„Ne viską galime kalbėti. Šiuo atveju tokios viešos informacijos nėra (...) Nevieša informacija yra skirta analizei ir sprendimų priėmimui“, – antradienį Seime žurnalistams sakė parlamento vadovas.
„Agresyvi Rusijos politika ir jos veiksmai, kaltinimai čia yra jau tapę natūraliu dalyku. Manau, kad turime tą dalyką sekti, stebėti, analizuoti ir būti pasiruošusiems“, – teigė jis.
Pasak parlamento vadovo, negalima atmesti, kad rusai pajėgūs imituoti ir ukrainiečių dronų skrydį į Lietuvos teritoriją.
„Mes patys žinome ir su ukrainiečiais kalbame, kad rusai gali pajėgti nukreipti vieną, kitą iš tų dronų spiečiaus droną link mūsų, o kitas dalykas, kad neatmestina galimybė, jog jie tiesiog gali bandyti imituoti ir paleisti savo (droną – BNS). Visokios provokacijos yra galimos, tam reikia būti pasiruošusiems ir nesupanikuoti“, – tvirtino J. Olekas.
Taip pareigūnai kalbėjo komentuodami prezidento Gitano Nausėdos perspėjimą „kariaujančioms šalims Europoje“ nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločių orlaivių antskrydžiams.
Praėjusią savaitę šalies vadovas pareiškė, kad tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas.
Pasak D. Matulionio, pirmiausia ši žinia buvo adresuota Rusijai, matant, kad ji vis labiau eskaluoja temą.
„Mes turėjome labai aiškiai pasakyti, kad saugome savo suverenitetą, savo teritoriją ir nesame tiesiogiai įsitraukę į karo veiksmus, nors Ukrainai suteikiame ir suteiksime paramą“, – teigė patarėjas.
Baltijos šalyse pastaraisiais mėnesiais dažniau pastebint ukrainietiškų dronų judėjimą jų oro erdvėje, Maskva kaltina jas oro erdvės suteikimu bepiločių antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą.
Rusijos žiniasklaidoje pastarosiomis savaitėmis taip pat spekuliuojama, kad dėl tariamo Baltijos šalių leidimo naudoti oro erdvę Ukrainos dronams kyla grėsmė Kaliningrado srities saugumui.
Į pastarąją iš Ukrainos nebūtų įmanoma įskristi nekirtus Lenkijos arba Lietuvos sienos.
Baltijos šalių ir kiti NATO pareigūnai teigia, kad ukrainietiški dronai į Baltijos šalis pateko po to, kai Rusija juos nukreipė nuo kurso elektroninės kovos priemonėmis.