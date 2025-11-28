 Prezidentūroje vyks tradiciniai Maldos pusryčiai, šiemet – vilties tema

2025-11-28 07:07
BNS inf.

Prezidentūroje penktadienį vyks tradiciniai Maldos pusryčiai, rengiami kasmet advento pradžioje.

„Prezidentas dalyvaus tradiciniuose Advento pradžios Maldos pusryčiuose, kurių tema šiemet „Viltis neapgauna“, – BNS sakė prezidento Gitano Nausėdos atstovas Ridas Jasiulionis.

Per renginį invokaciją tars Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, baigiamąją kalbą – vienos iš keturių pagrindinių popiežiškųjų bazilikų Romoje arkikunigas, kardinolas Rolandas Makrickas.

Taip pat bus išklausyti trys liudytojai, kurie iš skirtingų perspektyvų apžvelgs vilties reikšmę jų gyvenime.

