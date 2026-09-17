Prezidentūroje vyks Visuotinės gynybos forumas

Posėdyje numatoma pristatyti visuomenės nuomonės tyrimo rezultatus, visuomenės lyderių ir ekspertų poziciją dėl visuotinio šaukimo, visuotinės gynybos modelio projektą, Lietuvos kariuomenės bei buvusio Suomijos kariuomenės vado generolo Timo Kivineno pranešimus.
Taip pat taryba diskutuos apie verslo vaidmenį visuotiniame šaukime ir priims protokolinį sprendimą dėl visuotinio šaukimo įgyvendinimo.
Po posėdžio vyks iškilminga visuotinės gynybos iniciatyvų pasirašymo ceremonija. Jos metu beveik 60 organizacijų, atstovaujančių daugiau kaip 300 tūkst. gyventojų, pasirašys organizacijų įsipareigojimo visuotinei gynybai chartiją ir visuotinę darbdavių iniciatyvą.
Kaip rašė BNS, asociacijos „Visuotinė gynyba“ užsakymu atlikta apklausa parodė, kad beveik 80 proc. Lietuvos gyventojų pritarė, kad šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas, o prioritetas teikiamas vyrų šaukimui.
Taip pat daugiau nei pusė norėtų, kad visuotinis šaukimas būtų įvestas greičiau nei iki 2030 metų.
Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras anksčiau yra sakęs, kad kariuomenės poreikiams atliepti šiuo metu pakanka šauktinių vyrų.
Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, jog Lietuva juda link visuotinio šaukimo įvedimo, bet pirmiausia reikia jam kokybiškai pasiruošti.
Lietuvoje visuotinis šaukimas kol kas nėra įvestas.
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