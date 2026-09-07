Prie premjero patarėjų komandos prisijungė teisės ir dirbtinio intelekto specialistai

Tai Eltai pirmadienį patvirtino Vyriausybės vadovo atstovas spaudai Gedas Salyga.
L. Žilinskienė – ilgametę teisinio, viešojo administravimo, akademinio ir savivaldos darbo patirtį turinti teisininkė.
„Vertinu L. Žilinskienės sukauptas profesines kompetencijas ir patirtį. Teisės aktų rengimas reikalauja labai atidaus ir tikslaus įvertinimo“, – G. Salygos perduotame komentare sako M. Sinkevičius.
L. Eriksonas – dirbtinio intelekto sprendimų specialistas ir lektorius, turintis Aberdyno universiteto mokslo daktaro laipsnį bei daugiau nei dešimties metų patirtį technologijų ir inovacijų verslo konsultacijų srityje.
„Dirbtinis intelektas jau tapo neatsiejama gyvenimo dalimi, todėl šiuos sprendimus būtina integruoti į atsakingo bei efektyvaus valstybės valdymo sprendimus. Džiaugiuosi, kad L. Eriksono sukaupta patirtis padės šias vizijas paversti realybe“, – perduotame komentare tvirtina premjeras.
Šiuo metu M. Sinkevičiaus komandą sudaro dešimt patarėjų – L. Žilinskienė, L. Eriksonas, patarėja tarptautinių santykių klausimais Violeta Podagelytė, patarėja ryšių su Seimu klausimais Sandra Sejavičienė, šeimos politikos klausimus kuruojanti Giedrė Purvaneckienė, atstovas spaudai G. Salyga, patarėjas kultūros klausimais Darius Kuolys, už sveikatos klausimus atsakinga buvusi sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė, patarėja IT ir skaitmenizacijos klausimais Dalia Markinienė bei už komunikaciją ir jaunimo reikalus atsakinga Jovita Stanevičiūtė.
Vadovauti premjero biurui buvo paskirta su M. Sinkevičiumi Jonavos rajono savivaldybėje anksčiau dirbusi Brigita Šlepetienė.
Tuo metu į Vyriausybės kanclerio pareigas buvo deleguotas Tomas Daukantas.
ELTA primena, kad liepos viduryje patvirtinus XXI Vyriausybės programą, Seime prisiekė premjeras M. Sinkevičius bei kiti naujojo ministrų kabineto nariai.
M. Sinkevičiaus vadovaujamą Vyriausybę suformavo Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcijos.
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