Puchovičius: Kultūros ministerija priklauso „Nemuno aušrai“, ieškosime naujo kandidato į ministrus

„Šiai dienai ji (Kultūros ministerija – ELTA) priklauso „Nemuno aušrai“ ir mes ieškosime kito kandidato, kuris ir mums tiktų, ir visuomenei tiktų, ir Vyriausybei, ir visiems žmonėms“, – žurnalistams Seime sakė „Nemuno aušros“ pirmininko pavaduotojas Robertas Puchovičius.
„Prioritetas yra partinis (kandidatas – ELTA), bet tikrai svarstysime visus variantus“, – pridūrė jis.
Politiko teigimu, artimiausiu metu šį klausimą svarstys partijos organai.
„Bus sušaukta mūsų valdyba, taryba ir ieškosime sprendimo. Šiai dienai Kultūros ministerija priklauso „Nemuno aušrai“ ir niekas nesikeičia“, – sakė jis.
