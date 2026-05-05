Puchovičius neigia aktyviai veikiantis versluose: dalyvauju tiek, kiek man leidžiama

„Tikrai aš nedalyvauju įmonės veikloje, dalyvauju tiek, kiek man leidžia – būti akcininku, nuvažiuoti, pažiūrėti valdas, kas vyksta. Jokių sprendimų aš nepriimu, dalyvauju tik kaip Seimo narys. Tai šitoje vietoje tikrai nėra netgi ką man vertinti“, – antradienį LRT televizijai teigė „aušrietis“.
K. Žukausko duomenimis, kovą ir balandį R. Puchovičius į savo įmonių statybos objektus galėjo vykti 45 kartus. Komunikacijos specialistas akcentavo, kad aktyvus parlamentaro veikimas versle prieštarautų Konstitucijai.
„Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, Seimo nariai gali būti pasyviais akcininkais, bet negali aktyviai valdyti verslo. Toks aktyvus verslo dalyvavimas, važinėjimas į statybų objektus, praleidžiant tą laiką, kai yra Seimo posėdžiai, mano galva, yra aktyvus dalyvavimas versle ir tai jau prieštarautų Konstitucijai“, – LRT televizijai kalbėjo jis.
Kaip platformos „Substack“ paskyroje pažymėjo K. Žukauskas, R. Puchovičius, kaip Seimo narys, turi dalyvauti plenarinės sesijos Seimo posėdžiuose, vykstančiuose antradieniais ir ketvirtadieniais, taip pat trečiadieniais vykstančiuose Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) bei Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos posėdžiuose.
Anot komunikacijos specialisto, šių pareigų laikytis R. Puchovičiui pavyko tik pirmąją Seimo pavasario sesijos, prasidėjusios kovo 11 dieną, savaitę. Jo teigimu, dalies vėliau vykusių posėdžių metu „aušrietis“ vyko į statybas – posėdžius praleisdavo, dalyvaudavo jų dalyse arba į juos prisijungdavo nuotoliu, išsijungęs kamerą ir netardamas nė žodžio.
K. Žukauskas, remdamasis statybviečių kaimynų informacija, skelbė esą R. Puchovičiaus vizitai statybose trukdavo nuo kelių minučių iki pusantros valandos.
Anksčiau jis skelbė turintis duomenų tik apie balandžio 9 d., esą tebevykstant Seimo posėdžiui R. Puchovičius vyko į „FAMO Real Estate” vystomą kotedžų projektą netoli Lentvario.
K. Žukauskas platformos „Substack“ paskyroje pasidalijo apsaugos kamerų kadru, kuriame esą užfiksuotas parlamentaro automobilis „Range Rover”, išvažiuojantis iš objekto. Pasak K. Žukausko, šis atvejis – ne pirmas, tokiais veiksmais parlamentaras esą galėjo pažeisti Konstituciją ir sulaužyti Seimo nario priesaiką.
Konstitucijos 60 straipsnis nustato, kad Seimo nario pareigos nėra suderinamos su kitomis pareigomis valstybinėse įstaigose ir organizacijose, su darbu verslo, komercijos bei kitose privačiose įstaigose ar įmonėse.
Taip pat nustatyta, kad Seimo narys negali gauti jokio kito atlyginimo, išskyrus atlyginimą už kūrybinę veiklą.
2024 m. Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) pateiktoje Seimo rinkimų anketoje nurodyta, kad R. Puchovičius tuo metu vadovavo „FAMO real estate“, „Constructionrk“, „Gelminta“, „Tvari statyba“, taip pat politikas informavo esąs „Lajota“ darbų vadovu. Be to, kaip skelbiama, nurodyta, kad politikas dalyje įmonių iki šiol turi akcijų.
K. Žukausko teigimu, tapęs Seimo nariu R. Puchovičius nepasitraukė iš šių įmonių veiklos, nors privalėjo tai padaryti.
