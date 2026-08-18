Raskevičius pranešė apie pokyčius gyvenime

„Svajoti reikia atsargiai, nes nutiks . . . Harvardas. Nuo rudens Harvardo universitete pradedu studijuoti viešojo valdymo magistrą. Kol Jūs džiaugėtės vasaros malonumais, aš liejau prakaitą išlyginamosiose matematikos ir ekonomikos studijose. Viskas pavyko puikiai, išlaikiau, o dabar važiuojam! Atvažiavau mokytis apie tai, kaip geriau suprasti populizmą. Liberali demokratija kraujuoja ne tik Lietuvoje – ji eižėja visame pasaulyje. Ir užuot lengvai pasidavę, turime iš naujo mokytis ir mąstyti, kaip kurti progresyvią politinę darbotvarkę, kuri ne moralizuoja, o spendžia realias viešosios politikos problemas“, – feisbuke rašė T. V. Raskevičius.
Jis dėkojo visiems, kurie stūmė į priekį net tada, kai atrodė, jog politikas nebegali.
„Nuotraukoje: Džonas Harvardas, 1636 metais įsteigęs pirmąją aukšto mokslo instituciją Amerikoje, Harvardo universitetą. Ir aš“, – prie nuotraukos rašė Laisvės partijos narys.
Po įrašu tautiečiai gyrė politiką už pasiekimus.
„Tomai, tikiuosi, kad studijos padės pažvelgti ne tik į populizmą, bet ir į tai, kodėl žmonės visame pasaulyje nusivilia dabartine politine sistema. Kartais svarbu ne vien mokyti visuomenę, kaip ji turėtų mąstyti, bet ir nuoširdžiai įsiklausyti, kodėl ji mąsto kitaip. Linkiu išlaikyti kritinį mąstymą, atvirumą kitoms nuomonėms ir nepamiršti, kad demokratija veikia tik tada, kai joje telpa ne tik mums patogios, bet ir nepatogios idėjos. Sėkmės Harvarde“, – rašė Aurimas.
(be temos)
(be temos)
(be temos)