Remigijus Motuzas: atsakomosios priemonės į Donaldo Trumpo grasinimus muitais turi būti

„Lietuvos pozicija yra santūri, priklausys nuo bendros Europos Sąjungos pozicijos. (...) palaikysim daugumą, bet aš manau, kad iš tikrųjų turbūt atsakomosios priemonės turi būt, kadangi Trumpas neslepia, kad tai yra spaudimo priemonė“, – pirmadienį LRT laidai „Dienos tema“ sakė politikas.
Jis Baltųjų rūmų šeimininko grasinimus vadino keliančiu nerimą bei neaiškumo įnešančiu šantažu.
Šeštadienį D. Trumpas pagrasino įvesti naujus muitus importui iš aštuonių Europos šalių, atsiuntusių savo karių į pratybas Grenlandijoje – autonominėje Danijos teritorijoje.
Anot R. Motuzo, klausimas, ar Lietuva į salą svarstytų siųsti karius, dar nebuvo aptartas, tačiau tai, politiko teigimu, taip pat priklausys nuo bendros Šiaurės ir Baltijos šalių (NB8) bei kitų sąjungininkų pozicijos.
„Šiai dienai mes negalvojame (apie karių siuntimą – BNS), nes matome, kad situacija yra neaiški, neapibrėžta, grėsminga. Ir tas spaudimas dėl muitų – tai yra ne vien prekybinis karas, tai yra (...) mes išgirdome iš paties Trumpo, poveikio priemonė, kad tos šalys nesikištų arba netrukdytų įėjimui į Grenlandiją“, – teigė parlamentaras.
27 valstybių bloko lyderiai ketvirtadienio vakarą Briuselyje surengs skubų viršūnių susitikimą, kad aptartų savo atsaką į vieną rimčiausių pastarųjų metų krizių, smogusių transatlantiniams ryšiams.
ES svarsto įvairius atsakus, jei D. Trumpas neatsitrauks, įskaitant dabartinio praėjusiais metais su Jungtinėmis Valstijomis sudaryto muitų susitarimo sustabdymą.
Antra, gali įsigalioti Europos muitai 93 mlrd. eurų vertės importui iš Jungtinių Valstijų, šiuo metu sustabdyti iki vasario pradžios.
Trečiasis atsakas, jei situacija nepasikeis, apimtų daugybę instrumentų, įskaitant „kovos su prievarta priemonę“, dar žinomą kaip „bazuka“.
„Europos Sąjunga turi daug galimybių. Mes turime būti labai apdairūs, atsargiai vertinti esamą situaciją, nes mums Jungtinės Amerikos Valstijos šiandien Europai, taip pat ir Lietuvai, išlieka kaip strateginė partnerė“, – teigė R. Motuzas.
Sekmadienį Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda paskelbė remiantis aštuonių Europos šalių pareiškimą, kritikuojantį JAV grasinimą įvesti joms muitus dėl paramos Danijai ginče dėl Grenlandijos.
