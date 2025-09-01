Renatai Saulytei – Ingos Ruginienės pagyros

„Iš tikrųjų, aš patenkinta susitikimu, buvo konstruktyvus ir dalykiškas“, – žurnalistams po susitikimo sakė I. Ruginienė.
Ji teigė, kad esama dar kelių pretendentų į aplinkos ministro pareigas, tačiau neatskleidė, ar su jais jau spėjo susitikti.
Paklausta, kokios savybės leistų R. Saulytei tapti ministre, ji teigė: „Jaunatviškas veržlumas, noras dirbti ir tikrai ties nemažai klausimų turime tą pačią viziją.“
„Tikrai svarstytina kandidatė“, – kalbėjo paskirtoji premjerė.
Ji sakė sprendimą, kurį kandidatą į aplinkos ministrus teikti, priimsianti vėliau.
„Dar turiu laiko apsispręsti“, – teigė I. Ruginienė.
