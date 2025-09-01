 Renatai Saulytei – Ingos Ruginienės pagyros

2025-09-04 12:33
Saulius Jakučionis (BNS)

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako esanti patenkinta susitikimu su viena iš pretendenčių į aplinkos ministres Renata Saulyte, giria ją už „jaunatvišką veržlumą“, bet sprendimą dėl šios kandidatūros teikimo prezidentui Gitanui Nausėdai žada vėliau.

Ruginienė (kairėje) ir Renata Saulytė

„Iš tikrųjų, aš patenkinta susitikimu, buvo konstruktyvus ir dalykiškas“, – žurnalistams po susitikimo sakė I. Ruginienė.

Ji teigė, kad esama dar kelių pretendentų į aplinkos ministro pareigas, tačiau neatskleidė, ar su jais jau spėjo susitikti.

Paklausta, kokios savybės leistų R. Saulytei tapti ministre, ji teigė: „Jaunatviškas veržlumas, noras dirbti ir tikrai ties nemažai klausimų turime tą pačią viziją.“

„Tikrai svarstytina kandidatė“, – kalbėjo paskirtoji premjerė.

Ji sakė sprendimą, kurį kandidatą į aplinkos ministrus teikti, priimsianti vėliau.

„Dar turiu laiko apsispręsti“, – teigė I. Ruginienė.

