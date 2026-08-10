Rinkimai į Seimą: vienoje apygardoje „aušriečiai“ kelia Ignoto Adomavičiaus kandidatūrą

Partijos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio teigimu, tokį sprendimą priėmė „aušriečių“ valdyba.
Anot jo, I. Adomavičius turi šiokį tokį įdarbį šioje apygardoje.
„Vienas dalykas, Ignas kada dalyvavo 2024 metais Seimo rinkimuose, būtent dalis jo apygardos ir apėmė Zarasus. Ta pusė buvo, jis aplink sukinėjosi. Be to, jam buvo duotas uždavinys Visagine, Anykščių, Zarasų pusėje daug dalyvauti, kad pristatytų partijos programą, pritrauktų daugiau balsų“, – pirmadienį BNS sakė R. Žemaitaitis.
„Daugiau, kad kas nors iš mūsų tam gale per praėjusius rinkimus būtų dirbęs arba būtų parodęs kokius nors rezultatus, nelabai turėjome, todėl valdyba ir priėmė sprendimą“, – pridūrė jis.
2024 metais I. Adomavičius į Seimą kandidatavo Sėlos rytinėje apygardoje. Į jos teritoriją patenka dalis Zarasų rajono, kita dalis – į Nalšios šiaurinę apygardą.
Sėlos rytinėje apygardoje I. Adomavičius pateko į antrąjį turą, tačiau pralaimėjo socialdemokratui Tadui Barauskui.
Praėjusių metų rugsėjį I. Adomavičius buvo paskirtas kultūros ministru, tačiau sulaukęs kultūros bendruomenės streiko po savaitės pasitraukė iš pareigų.
Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai Nalšios šiaurinėje apygardoje vyks lapkričio 8 dieną.
Jie rengiami gegužę mirus čia išrinktam Seimo nariui Jevgenijui Šuklinui.
Savo kandidatus šioje apygardoje ketina kelti 11 partijų. Dėl parlamentaro mandato čia varžytis žada ir buvęs medikas, buvęs kandidatas į prezidentus Eduardas Vaitkus.
Valdančioji Lietuvos socialdemokratų partija kelia Aplinkos ministerijos kanclerį Vladislavą Kondratovičių, Liberalų sąjūdis – teisininkę Mėtą Paulauskę, Laisvės partija – Visagino skyriaus pirmininką Maksimą Paukštę, Centro dešinės sąjunga – Giedrių Dainį, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – Gintautą Kindurį, Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai) – Dalią Štraupaitę, Lietuvos regionų partija – dabartinį Visagino savivaldybės tarybos narį Nikolajų Lebedevičių.
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ ir Lietuvos lenkų rinkimų akcija-krikščioniškų šeimų sąjunga kol kas apie savo kandidatus nepranešė.
Pateikti pareiškinius dokumentus kandidatai privalo iki rugpjūčio 20 dienos.
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