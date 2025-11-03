Robertas Kaunas protestuotojams: kaip jūs galite sau tai leisti?

„Siekiame išreikšti savo pilietinę poziciją šiuo klausimu. Manome, kad kandidatas nėra tinkamas ir prašysime prezidento jo netvirtinti“, – žurnalistams sakė vienas iš protesto organizatorių Mantas Meškerys.
Protesto akcija surengta R. Kaunui susitinkant su prezidentu Gitanu Nausėda. Socialdemokratui pasirodžius S. Daukanto aikštėje, protestuotojai jį sutiko švilpimu.
R. Kaunui įėjus į prezidentūrą, dauguma susirinkusiųjų išsiskirstė.
„Dabar neturi būt pasibandymų metas“
Kandidatas į ministrus pernai pirmą kartą išrinktas į Seimą, nuo šių metų rugsėjo dirba Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete. Tai – vienintelė jo patirtis gynybos srityje.
Socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius anksčiau sakė, kad R. Kauno kandidatūra yra preliminariai suderinta su prezidentu.
Pasak M. Sinkevičiaus, nors R. Kaunas ir stokoja patirties, atsirinkdami kandidatą socialdemokratai vertino jo ambicijas, partinę priklausomybę, komandiškumą.
„Šito žmogaus vienintelė kompetencija yra tai, kad jis du mėnesius prabuvo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete. Ar tokiu laiku tokio mums ministro reikia? Nereikia. Dabar yra kriziniai laikai ir dabar neturi būt pasibandymų metas“, – teigė kitas organizatorius Robertas Koroliovas.
„Aš irgi turiu (patirties – BNS), gyvenime esu barmenu dirbęs, esu daug visokių darbų dirbęs, tai ar galiu būt krašto apsaugos ministru? Manau, kad nelabai“, – sakė M. Meškerys.
„Norime, kad valdžia kokybiškai dirbtų“
Organizatoriai pabrėžė, kad tai nėra protestas prieš išrinktą valdžią.
„Mes nenorime nuversti tos valdžios, mes norime, kad ta valdžia kokybiškai dirbtų“, – teigė M. Meškerys.
Į protestą atėjęs 42 metų muziejuje dirbantis vilnietis Vytautas Narbutas sako, kad proteste dalyvauja, nes jam „svarbu, kas vyksta valstybėje“.
„Labai daug pažadų, su kuriais socdemai atėjo į valdžią ir prezidentas sakė, kad atstovės už daug dalykų. Ir visi jie buvo sumindyti ir toliau mindomi, tai dėl to, man atrodo, kiekvienas pilietis turi jausti pareigą, kad valdžia turi būt atskaitinga už savo pažadus“, – BNS sakė V. Narbutas.
Jis tikisi, kad G. Nausėda nepaskirs R. Kauno.
„Bet kaip prezidentas jau daug kartų įrodė, tai visko gali būt. Jis labai lengvai stumdomas šitos valdžios“, – kalbėjo protesto dalyvis.
54 metų Vilniaus dailės akademijos dėstytojas Alvydas Mandeika sako, kad dalyvauti proteste jį paskatino Vyriausybės „nekompetencijos, nihilizmas ir netaktiškumas“.
„Visiškai nėra aiškios krypties, įvairūs (ministrų – BNS) teikimai, ištraukiami paskutinėmis minutėmis“, – kalbėjo A. Mandeika.
„Matosi, kad yra toks negerbimas visiškai valstybės, parenkami visiškai atsitiktiniai žmonės“, – teigė jis.
„Mėšlo pilna“
Protesto dalyvis tikėjosi, kad į akciją ateis daugiau žmonių.
„Aš šiek tiek esu kažkaip ne tai, kad nusivylęs, bet gal nustebęs, kad šįkart žymiai mažiau turime žmonių čia suėjusių. (...) Galbūt šiek tiek pavargstame, bet, matyt, yra per daug, negražiai pasakysiu, mėšlo pilna, kad nebespėjame mes jo sužiūrėti, kuopti ir prieštarauti jam“, – BNS sakė A. Mandeika.
Protesto organizatoriai kreipimąsi, kuriame prašoma neskirti R. Kauno ministru, perdavė Prezidentūros kanceliarijos darbuotojams.
Kaip rašė BNS, opozicija taip pat kritikuoja valdančiųjų pasirinkimą, sakydama, kad R. Kauno kandidatūra yra eksperimentas, ir ragina prezidentą jo neskirti ministru.
Naujo krašto apsaugos ministro prireikė iš pareigų atleidus premjerės Ingos Ruginienės pasitikėjimą praradusią Dovilę Šakalienę.
R. Kaunas protesto organizatorius apkaltino šmeižtu
Po susitikimo su prezidentu G. Nausėda, R. Kaunas susitiko šalia prezidentūros su protestą organizavusiais M. Meškeriu ir R. Koroliovu, apkaltino juos šmeižtu.
„Jūs mane pavadinote cinišku, grubiu, pagiežingu, arogantišku, agresyviu, negirdinčiu kitos nuomonės“, – protestuotojams teigė R. Kaunas.
„Aš su jumis nė karto nebendravau. Mes gyvai nebendravome, jūs manęs nepažįstate. Kaip jūs galite sau taip leisti?“– klausė jis.
Atsakydami protestą organizatoriai teigė, kad jie kaip piliečiai išreiškė savo nuomonę apie iškeltą kandidatą.
„Mano nuomonė apie jus nėra šmeižimas. Jeigu jūs man atrodote ciniškas, pagiežingas, tai aš galiu apie tai ir pasakyti. Jūs esate viešas asmuo, politikas ir man jūsų tokios savybės tokios ir atrodo“, – teigė M. Meškerys.
Pokalbio metu M. Meškerys taip pat paklausė R. Kauno dėl jo pasisakymų socialiniuose tinkluose, kuomet jis pavadino ES, NATO ir JAV „myžniais ir tinginiais“.
„Mano komentaras buvo Krymo aneksijos fone, kad NATO, Amerika, Europos Sąjunga galėjo surengti karines pratybas Juodojoje jūroje ir galbūt užkirsti kelią Rusijai aneksuoti Krymą. Ar (BNS – komentaras) jums atrodo nelogiškas?“, – sakė R. Kaunas.
M. Meškerio teigimu, politikui gali būti sunku pateisinti partneriams šias frazes.
Kaip rašė BNS, susitikime su prezidentu R. Kaunas sakė besitikintis, kad išsklaidė abejones dėl savo kandidatūros, tuo metu šalies vadovo patarėjas Deividas Matulionis teigė, kad kandidatas jam paliko „neblogą įspūdį“, o G. Nausėda sprendimą priims šią savaitę.
